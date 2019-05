Himmelfahrt: Gottesdienste im Freien

Mit zahlreichen Gottesdiensten speziell im Grünen bzw. in der Natur - im Park, im Wald oder ganz unter freiem Himmel – begehen am Donnerstag, 30. Mai, viele Kirchgemeinden im Landkreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge Christi Himmelfahrt. Bei dem Fest gedenken sie Jesu Christi, der 40 Tage nach seiner Auferstehung (Ostern) zu Gottvater in den Himmel aufsteigt.

Im Schlosspark Weesenstein wird ab 10 Uhr der Regionalgottesdienst der Kirchgemeinden Dohna, Burkhardswalde-Weesenstein und Maxen gefeiert. Den gestaltet Pfarrerin Erdmute Gustke. Der Kirchenchor singt. Es spielt der Posaunenchor. Parallel findet ein Kindergottesdienst statt.

Auf dem idyllischen Plätzchen im Park von Schloss Thürmsdorf bei Struppen wird ab 10 Uhr ebenfalls gesungen und Fürbitte gehalten. Dort findet der Freiluft-Gottesdienst für die Region Sächsische Schweiz statt. Für viele Ausflügler ist das Ereignis Start- und Treffpunkt für Tageswanderungen ins Elbsandsteingebirge. Auf der Wiese bzw. der Lichtung oberhalb des Schlosses direkt am Malerweg steht ein großes Birkenkreuz, vor dem sich Ausflügler und Gläubige mittlerweile traditionell versammeln. Die Predigt hält Pfarrer Andreas Günzel aus Struppen. Es musizieren die Vereinigten Kirchenchöre des Oberen Elbtals sowie der Posaunenchor Rosenthal und Langenhennersdorf unter Leitung von Kantor Eckhard Pätzold. Bevor es nach dem Gottesdienst auf Wanderschaft geht, können die Teilnehmer in die Adoratio Schokoladenkunst Manufaktur Thürmsdorf schauen, oder einen Abstecher in die nahe gelegene Malerwegskapelle, das ehemalige Biedermann-Mausoleum machen. Sie wird für Besucher offen sein.

Einen Gottesdienst im Grünen zelebriert die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Sebnitz-Hohnstein neben der Kirche Ulbersdorf. Beginn: 10.00 Uhr. Superintendent i.R. Dittrich und die Posaunenchöre gestalten das Programm. Im Anschluss geht es zum gemeinsamen Mittagsimbiss. Salate und Kuchen sollen mitgebracht werden.

In Rölligs Kinderhof, einem ehemaligen Rittergut, in dem Stolpener Ortsteil Heeselicht (Hofestraße 2) laden ab 10 Uhr die Ev.-Luth. Philippuskirchgemeinde Lohmen und das Ev.-Luth. Kirchspiel Dittersbach-Eschdorf zum regionalen Bläsergottesdienst mit Pfarrerin Brigitte Schleinitz ein.

Am Teich in Rennersdorf-Neudörfel, Abzweig nach Schmiedefeld, gestaltet die Kirchgemeinde Stolpener Land und Pfarrer Christian Heurich ab 10 Uhr ein Gottesdienst. Der Posaunenchor spielt. Hinterher gibt es einen Imbiss.

Das Ev.-Luth. Kirchspiel Kreischa - Seifersdorf (mit Kreischa, Oelsa, Possendorf, Rabenau und Seifersdorf) hält am 30. Mai gleich drei unterschiedliche Angebote bereit.

So finden sich Gläubige und Interessierte 10 Uhr an der Babisnauer Pappel bei Babisnau, einem Ortsteil der Gemeinde Kreischa, zum Himmelfahrts-Gottesdienst ein. Die Babisnauer Pappel ist gut über den Höhenweg von Babisnau zu erreichen. Dr. Wolf-Jürgen Grabner, Pfarrer in Leubnitz-Neuostra, spricht zu den Versammelten. Nach dem Innehalten ist Zeit für einen gemeinsamen Imbiss. Zum Hinsetzen ist es ratsam, eine Decke oder einen Klappstuhl mitzunehmen. Es wird Kollekte für die Weltmission gesammelt.

Zur gleichen Zeit gibt es im Rabenauer Grund am Felsen Predigtstuhl am Paul-Laue-Steig einen Gottesdienst. Ab 10 Uhr agieren unterhalb des Rabenauer Ortsteils Siedlung Waldfrieden Pfarrer Dr. Martin Beyer und der Posaunenchor. 14 Uhr wird an der Barbarakapelle, eine Ruine in der Dippoldiswalder Heide, an der Alten Rabenauer Straße in Oelsa ein weiterer Waldgottesdienst abgehalten. Die Baptistengemeinde Schmiedeberg und die Kirchgemeinde Oelsa haben Döhler & Scheufler und den Posaunenchor eingeladen.

Bereits 9.45 Uhr beginnt der liturgische Gottesdienst auf dem Waldandachtsplatz Kurort Hartha (Richtung Spechtshausen). Pfarrerin Agnes Zuchold von der Kirchgemeinde Tharandt-Fördergersdorf hält die Predigt. (Bei Schlechtwetter 10 Uhr im Kirchgemeindehaus.)

Auf dem Burgwartsberg im Freitaler Ortsteil Pesterwitz, der älteste Gottesdienststelle der Region, lädt die evangelisch-lutherische St. Jakobuskirchgemeinde ab 10 Uhr zur Freiluftandacht mit den Freitaler Gemeinden und dem Posaunenchor ein.