Gewimmel in der Volksbank

Kanzlersouffleuse Simone Solga hatte in Pirna die Lacher auf ihrer Seite. Mit ihrem unnachahmlichen Humor begeisterte die Kabarettistin und Schauspielerin, die jahrelang am Kabarett-Ensemble der Leipziger Pfeffermühle sowie der Münchner Lach- und Schießgesellschaft mitwirkte, die gut 430 geladene Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in der Hauptstelle der Volksbank Pirna. Dort begrüßten die Stadt Pirna, die Volksbank Pirna eG und der Verband der Selbstständigen das neue Jahrzehnt 2020 mit ihrem bereits 17. gemeinsamen Neujahrsempfang. Als Überraschungsgast des Abends traf Solga mit ihrem halbstündigen Programm immer wieder ins Schwarze. Die Ostdeutsche, die in Leipzig aufwuchs und jetzt in Hamburg lebt, sprach dem Publikum aus der Seele, so dass sich die meisten Zuhörer köstlich amüsierten.



Zuvor hatte Pirnas Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke in seiner Neujahrsrede einen Rück- und Ausblick gegeben. Als roten Faden nutzte er das Wimmelbild vom Künstler Axel Bierwolf. Es ging u.a. um den City-Bus, das Alkoholverbot im Friedenspark und das "beliebte Gesellschaftsspiel Fraktion-wechsel-dich". Hanke warb darum, künftig vorurteilsfreier an Themen heranzugehen und sich die eigene Offenheit nicht "durch krude fanatische Weltverschwörer nehmen zu lassen". Nicht jeder internationale Kontakt wolle gleich den geplanten IndustriePark Oberelbe aufkaufen und asiatisches Territorialgebiet daraus machen, sagte er. Ferner nutzte das Stadtoberhaupt die Gelegenheit, den Ehrenamtspreis der Stadt Pirna zu überreichen. Über die Auszeichnung durfte sich dieses Mal der Pirnaer Rudi Hippe freuen. Der 87-Jährige ist seit über 73 Jahren Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr Neundorf und hat die Geschichte der Feuerwehr zusammengetragen – über 100 Jahre auf rund 700 Seiten. "Chronisten widmen sich Persönlichkeiten und wichtigen Ereignissen. Sie selbst bleiben meistens ungesehen", sagte Hanke.



Volksbankchef Hauke Haensel machte deutlich, dass sich die Bilanz der Bank auch im Geschäftsjahr 2019 weiterhin erfreulich entwickelte. Trotz des vorherrschenden Marktumfeldes rund um die Niedrigzinspolitik habe die Volksbank erneut ein sehr solides und zufriedenstellendes Ergebnis erreicht. Dies kommt vor allem in den qualitativen und quantitativen Kennzahlen, wie dem Kunden- und Mitgliederzuwachs sowie dem geschichtsträchtigen Wachstum des Bankgeschäftsvolumens zum Ausdruck: 451 neue Kunden, inzwischen sind es insgesamt 31.092. Außerdem erhöhte sich die Zahl der Mitglieder - also der Eigentümer der Genossenschaftsbank - um 378 auf über 9.200. Das Bankgeschäftsvolumen wird 2020 voraussichtlich die Milliarden-Marke knacken. "All das gelingt uns, obwohl sich die Bundesregierung viel Mühe gibt, die Wirtschaft zu schwächen und die Sparer zu enteignen", so Haensel. Man tue alles, um die finanziellen Risiken der Kunden weiterhin zu beherschen. Wie Hauke Haensel weiter erklärte, werde Volksbank-Vorstandsmitglied Ewald Saathoff dieses Jahr in den Ruhestand verabschiedet. Einen Nachfolger habe man bereits gefunden – bei der Sparkasse Leipzig. "Der Wechsel von den Roten zu uns lohnt sich eben", scherzte der Volksbank-Chef.

Das Team vom Hotel „Zur Post“, das die Gäste kulinarisch verwöhnte, schnitt - zur Überraschung für alle - erstmals eine Neujahrstorte für die Besucher an. Dadurch, dass die drei Gastgeber den Neujahresempfang erneut gemeinsam organisierten und durchführten, wurden wiederum 1000 Euro eingespart. Die Summe kommt diesmal dem Tanzsportverein Silberpfeil Pirna zu Gute. Der nutzt das Geld für die Gala „Pirna tanzt“, bei der am 20. und 21. März 2020 auf dem Parkett der Copitzer Herderhalle u.a. bei einem Ballturnier schwungvoll und mit flotter Sohle in den Frühling getanzt wird.