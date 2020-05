Freital blüht auf

Kein wei­te­rer Co­ro­na-Fall bei der SGD

Dresden. Am Mon­tag, dem 11. Mai, fand bei der SGD plan­mä­ßig die vier­te Test­rei­he auf das Vi­rus „Co­vid-19" statt. Die Aus­wer­tung der Ab­stri­che in ei­nem Je­na­er La­bor hat am Diens­tag er­ge­ben, dass es der­zeit kei­nen wei­te­ren Co­ro­na-Fall im Mann­schafts­kreis des Zweit­li­ga-Teams der SG Dy­na­mo Dres­den gibt. Eine un­ab­hän­gi­ge Fach­an­ge­stell­te aus dem Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum Carl Gus­tav Ca­rus in Dres­den hat­te alle Pro­ben wie vor­ge­schrie­ben dem Ra­chen­raum der Per­so­nen ent­nom­men. Zwei Dy­na­mo-Pro­fis aus dem ak­tu­el­len Zweit­li­ga-Ka­der wur­den am ver­gan­ge­nen Sams­tag po­si­tiv auf "Co­vid-19" ge­tes­tet. Die bei­den be­trof­fe­nen Spie­ler sind wei­ter­hin sym­ptom­frei – eben­so, wie der be­reits in der Wo­che zu­vor po­si­tiv ge­tes­te­te Ak­teur. Los­ge­löst von den ne­ga­ti­ven Test­ergeb­nis­sen be­fin­det sich ge­gen­wär­tig die ge­sam­te Mann­schaft so­wie das Trai­ner- und Be­treu­er­team der SGD bis zum 23. Mai in ei­ner 14-tä­gi­gen häus­li­chen Qua­ran­tä­ne, die das Dresd­ner Ge­sund­heits­amt an­ge­ord­net hat. Auch zu­künf­tig ist eine eng­ma­schi­ge Über­wa­chung vor­ge­se­hen. Im Zuge des­sen wird es in den kom­men­den Wo­chen wei­ter­hin re­gel­mä­ßi­ge Tes­tun­gen auf „Co­vid-19" der Ak­teu­re ge­ben. All die­se Maß­nah­men fin­den im Zuge ei­nes me­di­zi­ni­schen Kon­zep­tes statt, wel­ches von der DFL zu­sam­men mit ei­ner Task­force, die aus ver­schie­de­nen Ex­per­ten be­steht, zur Fort­set­zung des Spiel­be­trie­bes in der Bun­des­li­ga und 2. Bun­des­li­ga ent­wi­ckelt wur­de. Auf­grund der vom Ge­sund­heits­amt an­ge­ord­ne­ten Qua­ran­tä­ne fin­det die Wie­der­auf­nah­me der Sai­son 2019/20 in der 2. Bun­des­li­ga ab dem 16. Mai vor­erst ohne Teil­nah­me der SGD statt. Dy­na­mos Zweit­li­ga-Pro­fis hal­ten sich trotz der wid­ri­gen Um­stän­de pro­fes­sio­nell im „Home-Of­fice" fit, um bei der Er­mög­li­chung der Wie­der­auf­nah­me des Trai­nings­be­triebs ent­spre­chend vor­be­rei­tet zu sein. (pm/SG Dynamo Dresden)