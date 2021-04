Fahrverbot fÃ¼r MotorrÃ¤der wieder in Kraft

Get Top Quality see page for Ph.D., Masters or Bachelors. Are you in need of thesis writing help? We are here to assist. So, you have finally arrived at the last stages of your college education: writing your thesis. All your efforts have led up to this point. However, the research and hours you have dedicated to assignments previous to this one, do not come close to what you will need An Wochenenden und Feiertagen sind ab sofort die Serpentinen der S165 bei Hohnstein für Krafträder gesperrt. Diese Anordnung gilt bis zum 31. Oktober 2021. Mofas sind von der Regelung ausgenommen.

Durch die Streckensperrung in den vergangenen Jahren konnte die Zahl der Unfälle verringert werden. Im Ergebnis einer von der Landesunfallkommission in Auftrag gegebenen Untersuchung werde daher die Anordnung der Streckensperrung der S 165 bei Hohnstein für Krafträder auch im Jahr 2021 und darüber hinaus aufrechterhalten, hieß es aus dem Landratsamt in Pirna.

Das Fahrverbot für Motorräder gilt für den ehemaligen Deutschlandring für beide Fahrtrichtungen in den Serpentinen zwischen Hockstein und Polenztal. Der Großdeutschlandring in der Nähe von Hohnstein bei Dresden war eine der ersten Rennstrecken Deutschlands.