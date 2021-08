Erste-Hilfe-Kurse fÃ¼r Rettung im GelÃ¤nde

My My Thesis is my short trip to the day, when I was happy. I keep it in my memory carefully. Einen Outdoor-Erste-Hilfe-Kurs bietet die Johanniter Unfallhilfe Dresden vom Writing A Statement Of Purpose. Our copywriters have extensive professional UAE experience and credentials, so we understand how to best engage with your audience. 24. bis 26. September im Kinder- und Jugenddorf ERNA in Gohrisch (Sächs. Schweiz) an.

Neben Basismaßnahmen der Ersten Hilfe werden bei diesem Kurs vor allem Notfallmanagement und Transporttechniken für unwegsames Gelände vermittelt. Geübt wird das alles sehr realitätsnah während einer mehrstündigen Wanderung, bei der verschiedene Unfallsituationen simuliert werden.

Der Kurs richtet sich an aktive Sport- und Outdoorliebhaber. Er beginnt Freitag um 17 Uhr und endet Sonntag um 16 Uhr.

Die Outdoor-Erste-Hilfe-Kurse werden seit 2018 angeboten.

Weitere Infos unter: www.johanniter.de/dresden