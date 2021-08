Ein verlÃ¤sslicher Partner

watch - Advantageous shopping for medications at our drugstore. We give the lowest prices on the internet. Discover an opportunity to pay Auch für die nächste Zeit ist die Unterstützung der Arbeit des Roma-Zentrums in Decin gesichert.

Klaus Fiedler, Koordinator der SPD-AG Elbe-Labe, traf sich vor wenigen Tagen in Dresden mit Sebastian Vogel (SPD), Staatssekretär im Sächsischen Staatsministerium für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt und das trotz der Behinderungen durch den Bahnstreik.

Allerdings spielte da weniger die berufliche Aufgabe von Sebastain Vogel eine Rolle. Der ist nämlich im Ehrenamt Schatzmeister des Dresdner Vereins Impreuna e.V. „Und ohne diesen Verein wären unsere Kooperation und Unterstützung für die zahlreichen Projekte in Pirnas Partnerstadt nicht möglich", unterstreicht Klaus Fiedler.

So informierte er über die soziale Lage, vor allem über die Corona-Situation im Nachbarland Tschechien. Erfreulich dabei, dass viele Roma sich haben impfen lassen. Über die Gedenkveranstaltung am 1. August in Lety übergab der SPD-Koordinator eine Fotodokumentation.

Sebastian Vogel seinerseits sicherte auch weiterhin die Unterstützung von Impreuna e.V. zu. Und im übrigen versprach er auch, sehr zur Freude von Organisator Klaus Fiedler, an der deutsch-tschechischen Freundschaftswanderung im September teilzunehmen.

Das nächste Projekt, das Anfang September im Roma-Zentrum Decín realisiert wird, ist wieder ein Herbstfest für die Kinder, bei dem die Kinder in die Gestaltung eingebunden sind. Alles wird wieder über Spenden finanziert.

Wer spenden möchte: Impreuna e.V., Ostsächsische Sparkasse Dresden DE38 8505 0300 3120 0014 13, Kennwort: Roma-Projekt. (caw/fi)