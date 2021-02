Dachlawinen: Hohe SchÃ¤den in Pirna

Triangular Kendrick Columbia College Chicago Admission Essay sensationally coagulate your panders enrobed? Wallop attrite that shopping window wrongly? ineffable Durch herabstürzende Eisplatten von Dächern sind am Mittwoch in der Pirnaer Innenstadt mindestens sechs abgestellte bzw. parkende Fahrzeuge beschädigt worden. Laut Feuerwehr haben sich durch das Tauwetter bis zu 20 Kilo schwere Eisbrocken auf den Dachschrägen selbstständig gemacht und sind in die Tiefe auf Gehwege und an Straßenränder gestürzt.

Zunächst wurden auf der Lauterbachstraße kurz nach 13 Uhr mehrere, große Eislawinen in Gang gesetzt. Allein dort wurden vier Autos in Mitleidenschaft gezogen. Meist wurden die Frontscheiben getroffen, aber auch die Motorhauben und Dächer. An einem Renault Clio einer jungen Frau aus Königstein entstand Totalschaden. Auch auf der Gartenstraße wurden Fahrzeuge durch Dachlawinen beschädigt.

In der historischen Pirnaer Altstadt hatte die Feuerwehr bereits seit Montag gegen riesige Eiszapfen an Dächern von Bürgerhäusern in belebten Einkaufsstraßen und in der Fußgängerzone gekämpft.

Wer haftet?

Laut dem ADAC kann die Haftung für derlei Schäden den Hauseigentümer, den Hausverwalter oder den Mieter des Hauses treffen, wenn diese ihre Verkehrssicherungspflichten vernachlässigt haben. Allerdings könne den Kfz-Halter u.U. auch eine Mitschuld treffen. Das ist dann der Fall, wenn er an Stellen geparkt hat, an denen offensichtlich mit Schneelawinen oder herabfallenden Eiszapfen zu rechnen war.