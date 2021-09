Citylauf wurde abgesagt

Buy the best dissertation proposal writing services online at RMEssays that offers custom Special Assignmentss and help in UK, US and Australia. Die Städtische Wohnungsgesellschaft Pirna mbH (WGP) hat sich in Abstimmung mit dem Kreissportbund Sächsische Schweiz-Osterzgebirge e.V. (KSB) entschieden, die Laufveranstaltung abzusagen.

„Aufgrund der derzeitigen Pandemie-Situation ist es nicht möglich, einen Staffellauf durchzuführen", hieß es in einer entsprechenden Mitteilung. Der andere Teil der Laufveranstaltung, der Einzellauf, könne nach derzeitigem Stand der Dinge zwar mit einem ausgefeilten Hygienekonzept durchgeführt werden, hieß es weiter. Allerdings stünden Aufwand und Nutzen dabei in keinem vertretbaren Verhältnis, teilten die Oranisatoren weiter mit. In der Begründung wurde auf eine mögliche Verschlechterung der Pandemie-Situation bis Anfang Oktober verwiesen.

Die Organisatoren hoffen, dass am 07.10.2022 endlich der Startschuss zum „17. WGP-Citylauf Pirna – im Fackelschein durch die Altstadt" fällt.