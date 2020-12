Â»bunt statt blauÂ«

http://crp-construction.com/comment-rediger-une-dissertation-en-droit/ services offered and provided by the professionals of the world level. All possible directions and subjects. Meeting deadlines Unter dem Motto »bunt statt blau« lädt die DAK-Gesundheit regelmäßig Kinder und Jugendliche dazu ein, sich kreativ mit dem Thema »Komasaufen« auseinander zu setzen. An der diesjährigen elften Runde haben sich mehr als 6.100 Schüler beteiligt.

Das drittbeste sächsische Plakat kommt diesmal von der 15-jährigen Letizia Sophie Klimke aus Dohna, Schülerin des Pestalozzi-Gymnasiums Heidenau. »Die zwei Mädchen auf meinem Bild verkörpern ganz unterschiedliche Welten: Ein Mädchen zeigt ein blaues und tristes Leben auf, das andere genau das Gegenteil. Ich möchte mit meinem Bild ausdrücken, dass das Leben ohne massiven Alkoholkonsum viel bunter und farbenfroher sein kann und uns allen viel mehr Möglichkeiten bietet. Durch mein Bild werden hoffentlich einige Jugendliche darauf aufmerksam und verringern ihren Alkoholkonsum«, erklärt sie die Idee hinter ihrem Beitrag.

Landessiegerin des »bunt statt blau«-Wettbewerbes wurde die 17-jährige Jule Wolf aus dem erzgebirgischen Ehrenfriedersdorf, Schülerin des Humanistischen Greifenstein-Gymnasiums in Thum. Den zweiten Platz holte sich Hanna-Luise Pantze (15) vom Oberlandgymnasium Seifhennersdorf. Den Sonderpreis für junge Künstler gewann die 13-jährige Karmina Komo vom Geschwister-Scholl-Gymnasium Freiberg. Sozialministerin Petra Köpping ist Schirmherrin der Kampagne in Sachsen.

Mehr dazu hier: www.dak.de/buntstattblau