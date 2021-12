Autofreier Markt erfolgreich

444 Windeln für Baby Ludwig

Riesa. Diese Woche wurde im Elblandklinikum Riesa der kleine Ludwig geboren. Die Freude war nicht nur bei seinen Eltern riesig. Auch Chefarzt Dr. Jörg Kotsch gratulierte der Familie. »Trotz der Arbeit im Interimskreißsaal bis zur Fertigstellung der neuen Geburtenstation in unserem Klinikum und der pandemische Situation steigen die Geburtenzahlen wieder an. Bereits am Montag, 6. Dezember, haben wir das Ergebnis des letzten Jahres erreicht. Wir freuen uns über jedes Baby, welches in Riesa das Licht der Welt erblickt und rechnen bis zum Jahresende mit insgesamt knapp unter 500 Geburten. Trotz der Baumaßnahmen und den damit verbundenen Einschränkungen fühlen sich die Eltern in unserem Haus gut aufgehoben«, so der Chefarzt. Peter Zeidler, Verwaltungsdirektor des Riesaer Hauses, beglückwünschte die Eltern ebenfalls herzlich und überreichte einen Gutschein für 444 Windeln. Er ergänzt, »dass im Rahmen der Sanierung des Hochhauses auch der Kreißsaal umgebaut und modernisiert wird. In der Ebene drei ist ein Mutter-Kind-Zentrum geplant, welches neben dem Geburtensaal und der Kinder-ITS auch die Frauenklinik beherbergen wird. So werden kurze Wege gewährleistet um die Versorgung der Mütter und der Neugeborenen weiter zu verbessern.«