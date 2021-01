Arbeitsmarkt-Bilanz fÃ¼r 2020

help with writing college essays Inkjet Paper For Writers how to write a common app essay virginia woolf online essays Innerhalb des Corona-Jahres 2020 stieg die Arbeitslosigkeit im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge erstmals seit 15 Jahren wieder an. Im Agenturbezirk Pirna waren im vergangenen Jahr durchschnittlich 6.260 Menschen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit 2019 war das ein Anstieg um 512 Personen bzw. 8,9 Prozent. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote stieg 2020 um 0,4 Prozentpunkte auf 4,9 Prozent.

Die höchste Arbeitslosenzahl wurde durch die Auswirkungen der ersten Welle der Corona-Pandemie im Mai mit 6.701 Arbeitslosen verzeichnet. Der niedrigste Wert wurde vor Einsetzen der Pandemie im März mit 5.904 arbeitslosen Frauen und Männern registriert.