100 Jahre Freital: Neue Fan-Artikel

Neben dem runden Magnet-Ansteck-Pin mit dem Logo „100 Jahre Freital" (3 Euro), ist die Stofftragetasche und dem Aufdruck „100 Jahre. Aus Liebe zu Freital" (2,50 Euro) ab sofort verfügbar.

Der Ansteck-Pin im Durchmesser von rund 2,3 Zentimetern ist in der Stadtfarbe gelb gestaltet. Er trägt das Logo „100 Jahre Freital". Damit fügt er sich sowohl in das Corporate Design von Freital, als auch in das Design des Festjahres ein. Durch den praktischen Magnet kann er an fast jedem Kleidungsstück getragen werden.

Die Stofftragetasche besteht aus 100 Prozent Baumwolle und trägt den Aufdruck „100 Jahre. Aus Liebe zu Freital". Dieses Motto war ursprünglich für den „Tag der Sachsen" vorgesehen, der ein Höhepunkt im Festjahr 2021 werden sollte. Bereits im Dezember 2020 musste jedoch die Verschiebung bekannt gegeben werden. Mit der Tragetasche bleiben aber sowohl das Motto, dass durch eine Bürgerbefragung ermittelt wurde, als auch das größte Sächsische Vereins- und Volksfest selbst präsent. Und natürlich passt der Spruch auch wunderbar zum Festjahr.

Beide Artikel können auch im Bürgerbüro Stadt Freital im Bahnhofsgebäude Freital-Potschappel erworben werden, sobald dieses wieder geöffnet wird. Bis dahin besteht die Möglichkeit, die Artikel online unter www.freital.de/shop zu bestellen.

Im Jahr 1921 haben sich die Gemeinden Döhlen, Deuben und Potschappel zur Stadt Freital vereinigt. 2021 begeht Freital demnach seinen 100. Geburtstag. Dafür soll nicht nur am eigentlichen Datum, dem 1. Oktober, etwas stattfinden. Getragen vom Leitbild „Von Freitalern für Freitaler“ wollen die Freitaler gemeinsam das ganze Jahr 2021 über ein würdiges Stadtjubiläum feiern. Alle Infos dazu gibt es im Internet unter 100.freital.de und auch auf der Facebook-Seite unter www.facebook.com/StadtFreital.