Zeithainer wÃ¤hlen Mirko Pollmer zum BÃ¼rgermeister

Die Bürgermeisterwahl in Zeithain wurde im ersten Wahlgang entschieden. Mehr als 73 Prozent der Wähler entschieden sich für Mirko Pollmer (BIG). Gegenkandidat Mathias Busse (CDU) erreichte etwas mehr als 26 Prozent. (vorläufiges Wahlergebnis)

Die Anzahl der Briefwähler nahm bei der Entscheidung jeweils den größten Anteil aller Wahllokale ein. Damit nutzten viele Bürger der Ortschaften diese Möglichkeit der Stimmabgabe.

Mit dem Wahlergebnis verliert die CDU quasi einen Bürgermeisterposten im Landkreis Meißen an die Bürgerinteressengemeinschaft Gemeindegebiet Zeithain e.V. (BIG).

Damit wird der 44-Jährige Diplom Handelslehrer aus Promnitz für die kommenden sieben Jahre die Geschicke der Gemeinde mit ihren elf Ortsteilen leiten.

Die Wahlbeteiligung lag bei 51 Prozent.