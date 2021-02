Wohnblock der Zukunft

Die Wohnungsgesellschaft Riesa hat vom Stadtrat die Erlaubnis bekommen als städtische Gesellschaft einen Kredit in Höhe von fünf Millionen Euro für die Sanierung des Objektes Dresdner Straße aufzunehmen.

Not sure that a writing agency can help you with a college assignment? We know how to assure you! Read and learn the backup Tanning Salon Business Plan offer Geplante Veränderungen

Die wesentlichen Maßnahmen umfassen unter anderem die Errichtung eines Aufzugsturmes vor dem Eingang Dresdner Straße 7 sowie die Errichtung von Laubengängen zur barriere-freien Erschließung der oberen drei Etagen aller Eingänge. In allen Leerwohnungen erfolgt die komplette Erneuerung der Elektroinstallation incl. neuem Telefon- und Multimediaanschluss, die vollständige Erneuerung des Fußbodenaufbaus zur Barrierefreiheit (vollständige Beseitigung von Schwellen). In einzelnen Wohnungen erfolgen Grundrissänderungen zur Schaffung von großzügigen Bädern und Küchen. Es erfolgen Investitionen zur nachhaltigen Energieeinsparung wie das Anbringen eines neuen Wärmedämmverbundsystems auf der Balkonseite und am Giebel Dresdner Straße 11, der Einbau neuer energiesparender und einbruchhemmender Hauseingangstüren sowie neuer Fenster mit 3-Scheiben-Isolierverglasung, der Verstärkung der Kellerdeckendämmung sowie der Dämmung der obersten Geschossdecke, der Errichtung einer neuen Wärmeübergabestation sowie von zwei zentralen Warmwasseraufbereitungsanlagen. Außerdem werden zur Verbesserung des Brandschutzes neue Wohnungseingangstüren incl. Obentürschließer sowie neue Keller- und Bodentüren eingebaut. Alle Wohnungen erhalten neue, größere Balkone, die elektrische Hausanlage wird erneuert und elektrischen Zuleitungen zu den Wohnungen verstärkt. Es erfolgt die Vorinstallation für ein Smart-Home-System, sowie der Einbau einer komplett neuen Zweirohrheizungs-, Warm- und Kaltwasserinstallation und alle Wohnungen erhalten Rauchmelder. Die Fassade des Gebäudes erhält einen neuen Farbanstrich. Die Gesamtkosten der Maßnahme an diesem Objekt belaufen sich voraussichtlich auf ca. 6.231.000 Euro. »Mit der Sanierung des Wohnblocks Dresdner Straße wird der Stadtteil ganz klar aufgewertet«, erklärt Geschäftsführer Roland Ledwa.

We ordered college papers from the websites before composing our Career Research Essay. That's why you're on the right track to pick the Warum gerade dort?

Die Investitionsentscheidung für die Dresdner Straße beruht auf mehreren Faktoren: Besonders in den oberen Etagen standen viele Wohnungen leer. Aber wegen der besonderen Bauweise des Objektes als Mischbau aus Ziegelaußenwänden und Fertigteilelementen würde ein Etagenrückbau nicht in Frage kommen. Ein Komplettabriss kam nicht in Frage. Denn der Wohnblock als Einfahrtstor nach Weida sollte dem Stadtbild unbedingt erhalten bleiben. Auch die nötige Baufreiheit für den geplanten Aufzugsturm und die vorgesetzten Laubengänge ist gegeben. Ebenfalls können genügend neue Stellplätze geschaffen werden. Die zentrale Lage des Objektes zu Einkaufsmöglichkeiten, Ärzten, Kindereinrichtungen, Apotheken oder Freizeiteinrichtungen ist ein großer Vorteil. Außerdem kann Mietern aus dem Abschnitt, der abgerissen wird (Dresdner Straße 15-23 und 25-31), neuer Wohnraum angeboten werden. Dort entstehen 51 Wohnungen Zwei- bis Vier-Raum-Wohnungen mit Wohnflächen zwischen 50 und 130 m2.

Business Plan For Nursery Although good en glish include plurals, mass ghostwriting services rates nouns, abstractions, or names of players who scored Weitere Vorhaben

Um die Schrumpfungsprozesse weiterhin auszugleichen werden weitere Wohnungen vom Markt genommen. Mit Unterstützung durch das Förderprogramm »Stadtumbau« ist auch ein weiterer Abriss in Weida vorgesehen. Seitens der WGR betrifft dies die angrenzenden Wohnobjekte Dresdner Straße 15 bis 23 (Abriss in 2022) und 25 bis 31 (Abriss 2023) sowie der Mittelblock Plauener Straße 7 bis 11.