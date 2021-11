Wild- und Minischweine in Moritzburg getÃ¶tet

Rote Nattern und Kröten im Tarnkleid

Dresden. Eidechsen und Schlangen haben sich in der Natur längst zum Überwintern verkrochen. Wer dennoch einige Exemplare sehen will, kann das Jugend-Öko-Haus Dresden im Großen Garten Dresden besuchen. In den Terrarien können Echsen, Schlangen und Spinnen aus aller Welt bestaunt werden. Neben dem beliebten Chamäleon und den rot geringelten Schlangen finden sich in einer neuen Ausstellung Kröten im Tarnkleid und prächtig geschmückte Eidechsen. Geöffnet ist das Jugend-Öko-Haus auf der Hauptallee 12 montags bis donnerstags von 11 bis 16 Uhr (aktuelle Corona-Regeln beachten). Derzeit gilt die 3G-Regel. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei.