Verein wird von Stiftung unterstÃ¼tzt

DSC: Maja Storck ausgezeichnet

Dresden. Die Maja Storck (Diagonalangreiferin) gehört beim Dresdner SC und in der Volleyball Bundesliga zu den absoluten Top Scorerinnen, erhielt allein in dieser Saison bereits fünf goldene und eine silberne MVP-Medaille. Nicht zuletzt deshalb ist die 22-Jährige vom verbandsunabhängigen Schweizer Volleyballportal Volley1 nun erneut zur "Schweizer Volleyballerin des Jahres 2020/21" gewählt und mit dem Volley1-Award ausgezeichnet worden. Bereits im letzten Jahr hatte Maja die Jury von sich überzeugt und den Award erstmals gewonnen. „Ich freue mich natürlich sehr über die Auszeichnung, es ist eine schöne kleine Anerkennung aus meinem Heimatland", reagiert die gebürtige Schweizerin auf die erneute Auszeichnung, zeigt sich aber vor allem dankbar über die Menschen an ihrer Seite: „Nichtsdestotrotz hätte ich mich nie weiterentwickeln können ohne die Unterstützung von meinem Team, dem Trainerstaff, meiner Familie und meinem Freund." Auch DSC Cheftrainer Alexander Waibl sieht in der Auszeichnung seines Schützlings eine Bestätigung ihrer Leistungen: „Wir freuen uns für Maja, dass sie die Auszeichnung in diesem Jahr erneut gewonnen hat", berichtet der 52-Jährige und ergänzt: „Ich bin glücklich, Maja bei uns zu haben und überzeugt davon, dass ihre Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist." In diesem Jahr waren neben der Dresdner Diagonalangreiferin auch Laura Künzler (Pays d'Aix Venelles, Frankreich) und Madlaina Matter (Sm'Aesch Pfeffingen, Schweiz) für den Award nominiert. Verliehen wird die Auszeichnung von der verbandsunabhängigen Initiative Volley1 - Das Schweizer Volleyballportal, das die Gewinnerin gemeinsam mit einer unabhängigen Fachjury aus Journalisten, Trainern und Spielern kürt. (pm/DSC 1898 Volleyball GmbH)Die Maja Storck (Diagonalangreiferin) gehört beim Dresdner SC und in der Volleyball Bundesliga zu den absoluten Top Scorerinnen, erhielt allein in dieser Saison…