Tierpark MeiÃŸen: Letzte Saison begonnen

Ab sofort hat der Tierpark Meißen wieder geöffnet – in der Woche von 13 bis 18 Uhr und am Wochenende von 10 bis 18 Uhr. Für den Besuch gilt es jedoch einige Regeln zu beachten. So müssen Besucher eine Selbstauskunft über einen durchgeführten Corona-Selbsttest am Kassenhäuschen abgeben. Ein vorheriger Termin für den Tierparkbesuch sei laut Betreiber jedoch nicht notwendig. Dort, wo Mindestabstände nicht eingehalten werden können, müsse man eine Maske tragen.

Nach langer Schließzeit durch Corona gibt´s im Tierpark auch Nachwuchs zu bestaunen. So erblickte ein weißes Känguru-Baby das Licht der Welt. Auch zwei neue Schafslämmer gehören nun zur Tierpark-Familie. Das Känguru Gertrud, das per Hand aufgezogen wurde, gedeiht unterdessen prächtig.

Wie Tierparkbetreiber Heiko Drechsler gegenüber WochenKurier erklärte, werde er den Tierpark zum Jahresende aufgeben. Einen entsprechenden Aufhebungsvertrag habe er bereits unterzeichnet. Ursprünglich war der Pachtvertrag bis zum Jahr 2028 ausgelegt gewesen. Grund für seinen Entschluss sei sein schlechter gesundheitlicher Zustand gewesen. Auch die fehlende Unterstützung seitens der Stadt habe ihn dazu bewogen. Das Verhältnis zwischen dem Tierparkchef und der Stadt galt als äußerst angespannt. Zuletzt hatte Drechsler den Tierpark völlig allein bewirtschaftet.

Der Dresdner hatte die Anlage im Jahr 2003 übernommen und seither rein privaten betrieben. Mit einer Ausnahme (60.000 Euro) hatte er die Jahre keine öffentliche Förderung erhalten, lediglich Spenden. Eine Arbeitsgruppe der Stadt Meißen kam zu dem Ergebnis, den Tierpark künftig von einem gemeinnützigen Träger betreiben zu lassen. Als Anreiz stellte die Stadt einen jährlichen Zuschuss von 100.000 Euro in Aussicht. Drechsler hatte der Stadt nach eigener Darstellung die Angliederung des Tierparks an den Bauhof vorgeschlagen – ohne Erfolg.