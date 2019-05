Starke Zeilen unter freiem Himmel

Die Vorbereitungen für das 9. Meißner Literaturfest (6. bis 9. Juni) laufen auf Hochtouren. Bereits vor dem Anmeldeschluss liegen den Organisatoren vom Meißner Kulturverein etwa 140 Lese-Anmeldungen vor.

Darunter sind auch 40 Leser aus Meißen und Umgebung. 20 von ihnen lesen dabei aus eigenen Werken. Anlässlich des 200. Geburtstages der Meißner Frauen- und Bürgerrechtlerin Louise Otto-Peters steht das diesjährige Fest unter dem Motto »Lieber fliegen als kriechen«. Das Zitat stammt aus einer Rezension von Peters über einen Roman von Karl Gutzkow.

Zu den über 40 Leseorten beidseits der Elbe zählt in diesem Jahr auch der Baderberg 2, Louise Otto-Peters Geburts- und Wohnhaus. Die Eröffnungsfeier findet am 7. Juni, 17 Uhr, in der Albrechtsburg statt. Sabine Ebert wird aus ihrem Roman »Schwert und Krone« lesen. Danach liest Anja Zimmer irische und schottische Märchen und Legenden.

Am 8. Juni gibt es von 18 bis 24 Uhr erneut eine Lesenacht in der Albrechtsburg, wie Schlossleiter Uwe Michel bekannt gab. Neben bekannten und weniger bekannten Autoren lesen auch in diesem Jahr wieder Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. So wird Oberbürgermeister Olaf Raschke unter anderem in der St. Urbanskirche lesen. Thomas de Maizière, Schirmherr des Meißner Literaturfestes, wird als Vorleser in Aktion treten. Er entschied sich für den Gesellschaftsroman der in Brandburg lebenden Autorin Julia Zeh »Unterleuten«.

Im Rahmen der Abschlusszeremonie am 9. Juni wird der 1. Meißner Literaturpreis vergeben. Der Rotary Club Meißen spendete dafür 1000 Euro. Am 9. Juni um 10 Uhr findet ein Literaturfestgottesdienst in der Johanneskirche statt. Der Eintritt für alle Veranstaltungen ist frei. Möglich wird das ehrenamtlich organisierte Literaturfest nur dank zahlreicher Sponsoren. www.literaturfest-meissen.de/