Sprechzeiten nach den Feiertagen

Rathaus Großenhain bleibt voraussichtlich bis zum 11. Januar 2021 für den allgemeinen Besucherverkehr geschlossen. Im neuen Jahr ist die Erreichbarkeit ab dem 4. Januar gewährleistet.



Die Öffnung der Großenhain-Information und des Einwohnermeldeamtes am ersten Samstag des Monats entfällt im Januar ersatzlos. Das Standesamt der Stadt Großenhain ist auf elektronischem Weg (UBraunger@stadt.grossenhain.de) am 28., 29. und 30. Dezember erreichbar.



Die öffentliche Auslegung des Landkreises Meißen zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) - Antrag der Großenhainer Gesenk- und Freiformschmiede GmbH - erfolgt bis einschließlich 11. Januar 2021 im Landratsamt Meißen und in der Stadtverwaltung Großenhain, Geschäftsbereich Bau, zweites Obergeschoss. Aufgrund der Corona-Bestimmungen ist eine Einsichtnahme nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung unter 03522/ 304-247 möglich.



Die Zabeltitz-Info ist derzeit geschlossen. Ab der zweiten Januarwoche stehen die Mitarbeiter wieder für telefonische und elektronische Anfragen und Auskünfte zur Verfügung.