Spende (auch) für den Riesaer Tafelumzug

Vielen ist die »Wartburg« an der Gutenberg Straße als Bauruine, die viele Jahre leer stand, bekannt. Die Älteren erinnern sich noch an die Einkehr der Stahlwerker nach Schichtende und den etwas zweifelhaften Ruf als Kneipe nach der Wende. Davon ist so gar nichts mehr übrig. Vor wenigen Wochen hat der Italiener Remi Demiri die Wartburg unter seiner Flagge neu eröffnet.

Im Zuge der Neueröffnung wurde das charakteristische Gebäude am Ende des Bahnhofsberges komplett saniert und hat seine auffällige Optik behalten. Für den gebürtig aus Kalabrien stammenden Italiener ist es eine Herzenssache, etwas abzugeben, wenn man kann. »Wir müssen etwas zurückgeben, wenn es uns ganz gut geht und es Menschen gibt, denen die einfachsten Dinge zum Leben fehlen«, erklärt er seinen Wunsch anderen zu helfen. Er versichert es kommt von Herzen und soll auch keine einmalige Sache bleiben.

Der Präsident des DRK-Ortsverbandes Horst Hofmann hört dies gern, steht für die Tafel in Riesa noch in diesem Jahr der lang ersehnte Umzug in ein besseres Domizil an. In Gesprächen mit der Stadt wurde das ehemalige Objekt einer Bildungseinrichtung an der Speicherstraße nach langem Suchen, für gut befunden. Hoffentlich eine langfristige Lösung für die Riesaer Tafel und das Obdachlosenheim. Bereits in der Vergangenheit hat sich Remi Demiri immer wieder sozial engagiert. In seinem früheren Wohnort Dresden und auch in Meißen (dort hat er aktuell noch eine Gaststätte) hat er gern Kindergärten oder Vereine unterstützt, die Kindern eine gute Zeit bescheren. Die beachtliche Summe der Spende hat er auch seinen Gästen zu verdanken.

Am Eröffnungstag hat Demiri für die Tafel-Spende geworben und so 750 Euro zusammengetragen. Weitere 250 Euro hat wer selbst dazu gegeben. »Ich bin jetzt Riesaer geworden und werde mich gern zum Wohle der Stadt einbringen«, erklärt er abschließend. Ganz ist der Umbau an der »Wartburg« noch nicht abgeschlossen: Derzeit entsteht ein Außensitzbereich mit 80 Plätzen und ein neuer Parkplatz für ca. 20 Fahrzeuge, der aber bereits genutzt werden kann. www.da-remi.riesa.de

Die Tafel

Derzeit werden in Riesa ca. 400 Bedarfsgemeinschaften regelmäßig von der Tafel mit Lebensmitteln versorgt. Das sind erfahrungsgemäß etwa 1?200 Menschen.

Leiterin Silke Kohl kann auf ein engagiertes Team aus zwölf Ehrenamtlern, AGH-Beschäftigten und Helfern aus anderen Förderprojekten zurückgreifen.

Die Tafel ist Mittwoch und Freitag, jeweils von 10 bis 13 Uhr geöffnet und befindet sich derzeit am Ende der Klötzerstraße.

Demnächst steht der Umzug in die Speicherstraße 2 an.