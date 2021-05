Schottenbergtunnel in MeiÃŸen dicht

Vom 19. bis 21. Mai stehen dort turnusmäßige Arbeiten zur Jahreswartung an. Aufgrund der Absicherung der Wartungsbaustellen kommt es dabei zu zeitweiligen Verkehrseinschränkungen (einzelne Fahrspuren sowie komplette Tunnelsperrungen).

Zu folgenden Zeiten sind Vollsperrungen in beiden Fahrtrichtungen vorgesehen, eine entsprechende Umleitung ist ausgeschildert.

• Mittwoch, 19. Mai: 8 bis 18 Uhr

• Donnerstag, 20. Mai: 8 bis 18 Uhr

• Freitag, 21. Mai: 12 bis 12.30 Uhr

Die zuverlässige Verfügbarkeit der Sicherheitstechnik im Tunnel hat unmittelbaren Einfluss auf die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer. Eine fachgerechte Wartung bildet die Grundlage dafür. Nach Herstellervorgaben obliegen die eingebauten Anlagen Wartungsvorschriften. Eine ordnungsgemäße Funktion der Anlagen wird nur gewährleistet, wenn diese Kontrollen in den vorgegebenen Zyklen durchgeführt werden.

Es werden alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Einschränkungen und besonders umsichtige Fahrweise im Bereich der Arbeiten und der Umleitung gebeten.