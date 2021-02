S81: Radverbindung ausgeschildert

Thinking to get services from a highly professional writing services that not provide you with Outline Sample For Argumentative Essay but also impart their clients with Falk Schmidtgen, Leiter des Dresdner Schulverwaltungsamtes, hatte keine Chance, als er am Abend des 27. November 2018 mit seinem Fahrrad die Staatsstraße 81 zwischen Friedewald und Auer, nordwestlich von Dresden, befuhr. Der angetrunkene Fahrer eines Kleintransporters rammte ihn mit hoher Geschwindigkeit und schleuderte ihn durch die Luft. Schmitgen verstarb noch am Unfallort an den Folgen des Aufpralls.

Auf der erst 2011 gut ausgebauten S81 gab es keinen Radweg, er wurde damals beim Ausbau in Verantwortung des Landesamts für Straßenbau und Verkehr (LaSuV) als nicht wichtig erachtet. Selbst als die S81 im Jahr 2014 in der Radverkehrskonzeption des Landes Sachsen mit der höchsten Prioritätsstufe A auftaucht, war das kein Grund für den Bau einer sicheren Radverbindung in diesem Bereich.

Bewegung kam erst nach dem tödlichen Unfall des Dresdner Amtsleiters in die Sache. Plötzlich ging innerhalt von nur zwei Jahres alles ziemlich schnell.

Gebaut wurden dabei keine neuen Radwege, sondern bestehende Wege teilweise asphaltiert, andere Waldwege "ertüchtigt " und rund 700 Meter straßenbegleitender Waldweg gebaut.Mit der Beschilderung der Strecke durch den Eigenbetrieb Kommunale Dienste Coswig (Baubetriebshof) ist das Projekt nun abgeschlossen.

Auf eine offizielle Inbetriebnahme in feierlichem Rahmen sei coronabedingt verzichtet worden, heißt es aus dem Coswiger Rathaus.

