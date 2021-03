Ritterlager wird digital geplant

Großenhain. Kürzlich begannen die Planungen für die Ritterlager, die in den ersten drei Sommerferienwochen auf dem Jugendpfarrhof Skassa stattfinden werden. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Ritterlagers trafen sich online zur ersten Vorbereitungsrunde für das Ritterlagerjahr 2021. Insgesamt planten fast 50 Jugendliche die ersten drei Sommerferienwochen beim CVJM Jugendpfarrhof Skassa e.V. In einem sind sich alle einig: Wir wollen es auch in diesem Jahr wieder 150 Kindern ermöglichen, in die fantastische Welt des Fürstentums Platanien einzutauchen. Seit vierzehn Jahren erwacht das Fürstentum im Sommer zum Leben, um Kindern die Möglichkeit zu geben, in die Abenteuer des Mittelalters eintauchen. Auch 2021 sollen actionreiche Geländespiele, sportlicher Wettkampf, mittelalterliches Handwerk, spannende Bibelarbeiten, Geschichten, Lieder am Lagerfeuer und ein wildes Lagerleben im Vordergrund stehen und den Kindern unvergessliche Ferientage bieten. »Wir sind uns bewusst, dass es auch anders kommen kann, werden aber mit den verantwortlichen Behörden gemeinsam überlegen, wie wir das Ritterlager auch in diesem Jahr umsetzen können. Im letzten Jahr hat unser Team sehr spontan umplanen müssen, aber wir haben uns den Herausforderungen gestellt und die Mitarbeitenden haben das Hygienekonzept, das eng mit dem Jugendamt des Landkreises Meißen abgestimmt war, umgesetzt, ohne dass die Kinder die Anstrengungen im Hintergrund spürten«, sagt Micha Zenker, einer der Organisatoren. Sein Co-Leiter Dominik Schur ergänzt: »Wir sind begeistert, wie sich die Jugendlichen mit großem Engagement, viel Freude und Liebe zum Detail an der Planung beteiligt haben. Wieder sind viele ehemalige Teilnehmende als Mitarbeitende dabei. Die Freude auf das Ritterlager schlägt da den Coronafrust.« Das Team hat eine Grundidee für die Sommercamps entwickelt. Solange wie nötig wird die Planung virtuell stattfinden. Aber alle freuen sich wieder auf Mitarbeitertreffen auf dem idyllischen Pfarrhof mit Lagerfeuer, Badebottich und großer Mitarbeiterrunde auf der Obstwiese. Der Flyer für die Anmeldung ist auf Facebook unter https://www.facebook.com/ritterlager zu finden.

