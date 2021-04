Riesa: Erstes Testzentrum öffnet

Our company will be glad to deliver you perfect see it here with tight deadline. A wide choice of topics fulfilled by experts is available at Das neue Testzentrum bietet allen Bürgern die Möglichkeit, einen kostenlosen Schnelltests auf eine Infektion mit dem Coronavirus durchführen zu lassen. Eine Anmeldung ist dafür nicht erforderlich. Aktuell steht jedem Bürger ein kostenloser Schnelltest pro Woche zu. Weitere Tests sind kostenpflichtig. Das Testzentrum wird über den Haupteingang des Riesenhügels, Bahnhofstraße 42 in Riesa zu folgenden Öffnungszeiten für jedermann zugänglich sein:



Montag und Dienstag: 10.00 – 17.00 Uhr

Donnerstag und Freitag: 10.00 - 17.00 Uhr

Samstag: 9.00 – 12.00 Uhr.



Für einen schnelleren Ablauf wird darum gebeten, die Chipkarte der Krankenversicherung mitzubringen. Außerdem muss nicht zwingend vor Ort auf das Testergebnis gewartet werden. Die getestete Person bekommt die Möglichkeit, online oder per QR-Code das Testergebnis ca. 20 min. nach Testung per Smartphone abzurufen.



Es wird um die Einhaltung der aktuellen Corona-Verhaltensregeln gebeten. Es kann zu Wartezeiten kommen, dafür wird um Verständnis gebeten!