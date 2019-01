Richtfest für größtes Bauprojekt der SEEG

Nachdem Ende Mai vergangenen Jahres der symbolische Grundstein für das bisher größte Neubauprojekt der Stadtentwicklungs- und Stadterneuerungsgesellschaft Meissen mbH (SEEG) am Kalkberg 2 gelegt wurde, konnte vor wenigen Tagen - immerhin nach nur sieben Monaten Bauzeit - bereits Richtfest gefeiert werden. »An der Zaschendorfer Straße/ Ecke Kalkberg in Meißen sind damit moderne Wohnungen entstanden. Wir reagieren mit dem Neubauvorhaben auf die aktuellen Nachfragen am Wohnungsmarkt«, versichert SEEG-Chefin Birgit Richter.

So wohnt man künftig

In zwei neuen Gebäuden, beide durch eine großzügige Tiefgarage miteinander verbunden, entstehen 22 moderne und zukunftsfähige 1-Raum- (2x), 2-Raum- (7x), 3-Raum- (8x) sowie 4-Raum-Wohnungen (5x). Außerdem werden drei Gewerbeeinheiten installiert. Alle Wohnungen werden über ein Tageslichtbad und einen großzügigen Südbalkon verfügen. Die 4-Raum-Wohnungen erhalten zusätzlich ein Gäste-WC. In der Tiefgarage wird für jeden Mieter ein PKW-Stellplatz zur Verfügung stehen. Auch zwei Ladesäulen für Elektroautos sind in der Garage geplant.

Alles gut erreichbar

»Das Wohnungsangebot richtet sich an alle Generationen, ein Großteil der komplett barrierefrei Wohnungen wird durch Aufzüge erschlossen«, so Oberbürgermeister Olaf Raschke. Ein weiteres Plus ist die zentrale Lage. Einkaufsmöglichkeiten, Kindereinrichtungen, der Stadtbus und die medizinische Versorgung alles ist fußläufig erreichbar. Zwischen den Gebäuden wird es einen begrünten Innenhof geben. Im Erdgeschoss des an der Zaschendorfer Straße gelegenen Gebäudes wird eine Zahnärztin mit ihrer Praxis einziehen. Für die Wohnungen gibt es bereits zahlreiche Interessenten. Die ersten Mieter werden voraussichtlich im Herbst 2019 in die neuen Wohnungen ein ziehen.

Investition für die Stadt

An der Realisierung des Projektes sind überwiegend Meißner Planer und Firmen aus der Region beteiligt. Die SEEG investiert etwa 5,6 Millionen Euro in das Bauvorhaben. Sie erweitert damit die Vielfalt ihres Wohnungsbestandes sowie des Meißner Immobilienmarktes und leistet so einen Beitrag zur kontinuierlich wachsenden Attraktivität des Wohnstandortes Meißen.

www.seeg-meissen.de