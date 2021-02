Prescher-Stiftung hilft Sehbehinderten

Drop your e-mail here to get promo codes and best check over heres. Seitdem kommen jedes Jahr Menschen mit Sehbehinderung und Einrichtungen, die sich mit diesem Thema befassen, in den Genuss finanzieller Zuwendungen.

In diesem Jahr können sich folgende Einwohner bzw. Institutionen über einen Geldsegen aus der Alfred-Prescher-Stiftung freuen:

Die Stadtbibliothek Coswig erhält neue Hörmedien für sehbehinderte Bürger und Großdruck-Bücher

Eine Coswiger Bürgerin bekommt Geld zur Anschaffung einer elektronischen Leselupe

Ein Einwohner wird bei der Neuanschaffung eines Hunde-Führgeschirrs unterstützt

Eine Familie erhält einen Zuschuss zum Kauf eines Kinderpflegebetts

Der Landesverband Sachsen des Bundes der Kriegsblinden Deutschland e. V. erhält eine finanzielle Unterstützung für die Umrüstung des Multifunktionsgerätes „Milestone 312 ACE

Das Deutsche Zentrum für barrierefreies Lesen bekommt Geld für das Einlesen von gewerblich hergestellten Hörbüchern ins Daisy-Format

Die Betreuungsgruppe Coswig des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Sachsen e. V. wird unterstützt bei jährlich stattfindenden Veranstaltungen und Ausflügen für Blinde und Sehschwache im Coswiger Raum

Die nächste Ausschüttung von Fördermitteln der Alfred-Prescher-Stiftung ist für Anfang 2022 vorgesehen.