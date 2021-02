Der Name Sportstadt klingt einigen noch in den Ohren, wenn man über Riesa redet. Wenn auch derzeit hauptsächlich das Pilotprojekt der »Sportklassen« für mehr Sportunterricht in der Schule sorgt und mehr Kinder für den Sport begeistern soll.

Sachsen fördert jetzt die Sanierung der Leichtathletikanlage im Riesaer Stadion damit dort moderne Trainings- und Wettkampfbedingungen geschaffen. So wurde Riesa in diesen Tagen ein Fördermittelbescheid zur Sanierung der Leichtathletikanlage im Leichtathletikstadion in Riesa übersandt. Demnach beteiligt sich der Freistaat Sachsen an der Sanierung mit rund 462.000 Euro.

Weitere 469.000 Euro werden als Eigenmittel der Stadt Riesa in die Finanzierung eingebracht. Realisiert werden soll die Baumaßnahme bis Ende 2022. »Riesa war und ist eine Sportstadt. Leichtathletik hat hier eine lange und erfolgreiche Tradition. Mit den Mitteln der investiven Sportförderung werden nun moderne Trainings- und Wettkampfbedingungen geschaffen, um diese Tradition hier in Riesa fortzusetzen«, erklärt Sportminister Roland Wöller.

Die Sanierung der Leichtathletikanlage umfasst den Umbau der jetzigen Leichtathletikanlage Kampfbahn Typ A zu einer Anlage Typ B mit sechs Rundbahnen und acht Sprintgeraden, die Erneuerung des Kunststoffbelags auf der Laufbahn und im südöstlichen Segment, die Erweiterung um eine Anlaufbahn Wurf mit Kunststoffbelag und die vollständige Erneuerung eines Teilbereichs von 200 Quadratmeter in der nordöstlichen Laufbahn.

Der SC Riesa, als Hauptnutzer der Anlage, ist mit seinem insgesamt 22 Sportarten und ca. 2.400 Mitgliedern der größte Verein im Kreis Meißen. Der Großsportverein bietet neben seiner großen Zahl an Sportarten auch Programme, wie Präventions- und Rehasportangebote, engagiert sich mit seinen Kindertagesstätten, seinem Sporthort und Internat sowie seinem Seniorentreff im sozialen Bereich und beteiligt sich an vielen Projekten in Riesa. Wichtig ist die Maßnahme auch für die Sicherung des Schulsportes des Städtischen Gymnasiums und der Oberschule »Am Sportzentrum« in Riesa.

»Die Investition im Sportbereich sind wichtig für den Breitensport und von überregionaler Bedeutung. Ich freue mich über die Sanierungen im Leichtathletikstadion an der Pausitzer Straße. Der SC Riesa, die BA Riesa aber auch das Städtische Gymnasium und der Kreissportbund Meißen erhalten somit künftig bessere Trainingsbedingungen: Sport frei für die Sportstadt Riesa«, wünscht Geert Mackenroth.