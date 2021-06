Lkw: Bremsanlage wird Ã¼berbewertet

Lkw: Bremsanlage wird überbewertet

Nossen. Zwei Mal innerhalb eines Jahres zieht die Polizei einen polnischen Lkw aus dem Verkehr, der erhebliche Mängel aufweist. Fast auf den Tag genau vor einem Jahr kontrollierten Verkehrspolizisten einen polnischen Lastzug auf der A 4. Damals stellten sie neben einem unzureichenden Fahrtenschreiber auch schwerwiegende technische Mängel am Fahrzeug fest. So war am Anhänger…

