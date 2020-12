Lernen mit viel Bewegung

Annotation Handout from professional writers with Bachelor and Master's degrees. Essay helpers are ready to complete any kind of paper. Available 24/7. Zum perfekten Abschluss der Sanierung der Sportanlagen der Kalkbergschule fehlen noch zwei Abrisse und ein Neubau. Mit dem ersten Abriss des alten Heizhauses würde Platz für die neue Sporthalle geschaffen. Sie würde dann direkt neben dem modernen Multifunktionsballspielfeld stehen. Aber dafür müssten Fördermittel vom Bund und Land nach Meißen fließen. »Wir prüfen derzeit welche Förderungen für uns infrage kommen könnten«, essay compulsory military service Cheap Someone Do My Homework phd thesis materials science dissertation writing an introduction versichert Oberbürgermeister Olaf Raschke.

Geplant ist es, im kommenden Jahr mit dem Bau der Sporthalle zu beginnen. Erst nach der Fertigstellung kann die alte Halle abgerissen werden. Dort sollen dann neue Parkplätze und Fahrradabstellmöglichkeiten geschaffen werden. Bis dahin können die Schüler allerdings bereits den komplett neu gestalteten Hof- und Hortbereich nutzen und sich auf modernen Sportanlagen bewegen. Rennen, Springen, Ballspielen oder sich nach einem anstrengenden Vormittag im Unterricht einfach mal austoben – all das ist jetzt für die Schüler der Kalkbergschule Meißen kein Problem mehr.

Auf dem weitläufigen geschaffenen Gelände hinter der Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen entstanden in den vergangenen Monaten ein Mehrzweckspielfeld, eine 100-Meter-Laufbahn, eine Kugelstoß- und eine Weitsprunganlage. Das Ballspielfeld und die Laufbahnen sind ausgestattet mit einem strapazierfähigen Allwetter-Kunststoffbelag. Die ebenfalls neue Grünfläche lässt sich dank des besonders belastbaren Schotterrasens auch vielseitig für Sport und Spiel nutzen.

Auch der Spielbereich für die Hortkinder wurde saniert und bietet jetzt mit Klettergerüst, Doppelreck, Wippe, Vogelnestschaukel und Sandmatschanlage reichlich Platz zum Spielen für die Mädchen und Jungen. Ein ruhiger Platz zum Lernen und Unterhalten findet sich dagegen nebenan im grünen Klassenzimmer. Hier laden zwei Sitzgruppen und Tafel zum Verweilen ein.

Erst im Juli 2020 hatte die Sanierung der Frei- und Sportanlagen begonnen. Rund 1,17 Millionen Euro investiert die Stadt in die Freianlagen. Finanziert wurde der Bau aus dem VWV-Schulinvest der Sächsischen Aufbaubank SAB. Planung sowie Ausführungsüberwachung hat das Büro Kretzschmar & Partner freie Landschaftsarchitekten aus Dresden übernommen.