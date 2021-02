Investitionen fÃ¼r Stahl

Die vergangenen Wochen standen bei Feralpi in Riesa traditionell ganz im Zeichen von Großreparaturen und Instandsetzungen. Schließlich werden im Riesaer Werk jährlich rund eine Millionen Tonnen Stahlerzeugnisse produziert. »Um in dieser Größenordnung verlässlich und leistungsstark zu arbeiten, nehmen wir regelmäßig alles genau unter die Lupe, reinigen, tauschen aus und erneuern«, Can You Graduate School Admissions Essay,Thesis paper help - Best Essay Ever Why Students Should Have Less Homework Are At Your Service. Get the best academic writers currently in the business to work on your paper. Pass any plagiarism check, surprise sagt CEO Christian Dohr. Dafür ruhte das Stahlwerk bis Ende Januar, das Drahtwerk bis bis Mitte Januar.

Nachdem die verarbeitenden Anlagen nach ihrer Stilllegung ausreichend abgekühlt waren, konnten die Arbeiten beginnen. Es wurden beispielsweise Absaugleitungen erneuert, die Schrottplatzwand saniert, die Schlackenbeete für Ofen- und Pfannenschlacke rekonstruiert, Rekuperationsrohre für die Luftvorwärmung an den Pfannenfeuern installiert, die Pfannenfeuer selbst einer Revision unterzogen und Seilrollen gewechselt. »Zudem starten wir mit mehreren Investitionen ins Jahr 2021«, Dohr. »Im Schmelzhaus ist ein neuer Schrotteinsatzkran hinzugekommen, am Ende der Walzstraße geht unsere Drahtbindezone nach zwei Jahren Projekt- und Bauzeit an den Start, und im Drahtwerk nehmen wir die neue Versaline-Anlage zur Herstellung von Listenmatten in Betrieb. Mit dieser neuen Technik sind wir bestens für ein produktives und effizientes Jahr aufgestellt.« Die verschiedenen Matten werden im Baugewerbe gebraucht.

