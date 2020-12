GroÃŸenhain sucht nach Zeugen

Master Thesis Copyright Pages- MyPaperHub. Based on reviews and legitimate customer reviews, we remain to be the #1 credible company writing essays Seit geraumer Zeit häufen sich Schmierereien in öffentlichen Anlagen im Stadtgebiet. Schaltkästen, Mauern, Brücken, Plakate, Papierkörbe, Bänke und jüngst der neugestaltete Spielplatz »Faunhöhe« - scheinbar nichts ist vor diesen sinnlosen Beschädigungen sicher.

Die Ermittlung und Überführung der Verursacher ist in der Regel auf Zeugenhinweise bzw. eindeutige Indizien angewiesen. Einige Graffitis (an Bahntunneln oder Straßenbrücken) lassen sich nicht in fünf Minuten erstellen, sondern dauern eine gewisse Zeit, wodurch die Tatzeit zunimmt und Zeugen wahrscheinlich sind.

Gemeinsam mit dem Polizeirevier Großenhain richtet die Stadt erneut einen Aufruf an die Bevölkerung: Wer Hinweise (Tatzeiten, Orte, Personen) geben kann, wird gebeten, diese dem Polizeirevier Großenhain unter Telefon 03522/330 mitzuteilen. Für sachdienliche Hinweise zur jüngsten Beschädigung des Spielplatzes »Faunhöhe« wird eine Belohnung von 500 Euro ausgelobt.

Leider trauen sich viele Menschen nicht, als Zeuge aufzutreten bzw. Hinweise an die Polizei oder Stadt zu geben. Gründe sind oft Angst vor möglichen Repressionen durch die Täter oder Unsicherheiten in Bezug auf das weitere Ermittlungsverfahren der Polizei. Anonymen Hinweisen kann die Polizei allerdings nur im Ausnahmefall nachgehen.

Nichts zu sagen oder zu tun ist jedoch der falsche Weg und bedeutet die Kapitulation vor dem Rechtsbruch. Bitte seien Sie mutig und helfen Sie mit, Sauberkeit, Ordnung und geschaffene Werte in Großenhain zu schützen.