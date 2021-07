Glücklicher Start

Die Stelle der Innenstadtmanagerin wurde im Rahmen des Förderprojektes »Vitales Stadtzentrum an der Elbe« geschaffen und soll für die kommenden fünf jahre mit einer Programmförderung betrieben werden. Dafür beschlossen die Stadträte bereits 2019 das integrierte Stadtentwicklungskonzept.

Unerledigte »Baustellen« gibt es in Riesa genug und damit Arbeitsansätze für die junge Frau, die beruflich aus dem Dresdner Rathaus kommt, aber nie aufgehört hatte, eine echte Riesaerin sein. Sie steht jetzt für die große Aufgabe der Innenstadtentwicklung an erster Stelle. Städtebauliche und funktionelle Herausforderungen sollen dabei angepackt werden. Die betrifft Leerstände im Zentrum aber auch die notwendigen Sanierungsbedarfe der Häuser. So gibt es neben der Gestaltung der Hauptstraße Angriffspunkte am Elbufer, an der Gasanstalt, am Mannheimer Platz, am Spielplatz Puschkinpklatz, Abriss der Marktmeisterei zugunsten der Grundschüler und die Entwicklung und Bebauung des Muskatorgeländes. Das Fördervolumen beträgt dafür 4,8 Millionen Euro.

Die Aufgabe

Das Fördergebiet »Innenstadt/Elbe« hat eine Größe von 38 Hektar und ist Lebensraum für ca. 2.000 Menschen. 270 Wohngebäude stehen dort. Davon stehen zwölf Prozent leer. Das ist noch städtischer Duchschnitt. Unangenehm wird es beim Leerstand der Ladengeschäfte, der mittlerweile von knapp 240 Geschäften rund 25 Prozent geträgt. Auch deshalb ist es das erklärte Ziel von Anja Dietel Handel, Dienstleistung und Gastronomie zu vernetzen und Touristen, Besucher sowie Einwohner auf die Möglichkeiten in Riesa aufmerksam zu machen. Dabei sollen gemeinsame Ideen und Konzept helfen.

Die persönliche Verbindung

Zur Eröffnung berichtete sie den anwesenden Gästen von ihren Erinnerungen als Kindergartenkind, das jeden Tag auf dem Weg in die Kita die Hauptstraße entlang flitzte und mit fast jedem Händler per DU war. »Diese schönen Erlebnisse will ich auch jetzt wieder haben. Allerdings mit einem ganz klaren Ziel: Die Innenstadt weiterzu entwickeln und Riesa attraktiver zu machen«, erklärt sie. Mit gemeinsamen Verbindungen und den Stärken eines jeden Einzelnen kann Riesa einen positiven Schub erfahren. »Eine starke und einige Händlerschaft kann viel bewegen und auch nach außen wirken«, fügt sie an.

Das Kontaktbüro

Im neuen Kontaktbüro sollen ab sofort die Fäden für die Kommunikation zwischen allen Innenstadtakteuren und interessierten Bürgern zusammenlaufen. Auch soll die regionale und überregionale Entwicklung der Innenstadt als Zentrum für die Erhöhung der Erlebnisqualität mit einer Öffnung in Richtung Elbe entwickelt werden. Auch Ideen für Veranstaltungen, Aktionen oder Projekte sind bei Anja Dietel an der richtigen Adresse.

Kontakbüro

Hauptstraße 37, in Riesa, Innenstadtmanagerin Anja Dietel

Bürozeiten: Montag bis Freitag, 10 bis 16 Uhr und nach Terminvereinbarung