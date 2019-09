Gesundes Frühstück für Schüler

Die Erstklässler in der neuen 4. Grundschule am Aritaring freuten sich in der vergangenen Woche besonders auf ihr Frühstück. Judith Faller-Moog und ihr Team von der Ölmühle Moog aus Klappendorf haben für die Schulanfänger gemeinsam mit vielen regionalen Partnern ein gesundes Frühstück zusammengestellt und in eine gelbe Brotbox verpackt.

Die Bio Planéte – Ölmühle Moog gehört in diesem Jahr erstmals zu den Bio-Brotbox-Organisatoren und hatte so die schöne Aufgabe das gesunde Pausenfrühstück an 270 Erstklässler in Meißen zu verteilen. »Ich bin selbst Mutter von vier Kindern. Deshalb liegt mir der gesunde Start in den Tag für Schulkinder sehr am Herzen«, sagt Inhaberin und Geschäftsführerin Judith Faller-Moog.

Bereits seit 2002 werden zum Schuljahresbeginn Bio-Brotboxen verteilt. Ziel der Aktion ist es, dass jedes Kind täglich ein gesundes Frühstück bekommt und dadurch auch die Wertigkeit von Lebensmitteln in den Fokus gerückt wird. Dank der Initiative werden in diesem Jahr bereits mehr als 180.000 Mädchen und Jungen und damit etwa ein Viertel aller Erstklässler in Deutschland eine Bio-Brotbox bekommen.

Die Schulleiterin der Questenberg-Schule, Antje Buschmann, findet das tägliche, gesunde Frühstück für jedes Kind besonders wichtig, schließlich sei das Denken echte Schwerstarbeit für die Kinder und verlangt enorm viel Energie am Vormittag.