Der Flaschenboden ist bereit

Wenn der Bau des neuen Veranstaltungshauses im Kloster Heilig Kreuz eines nicht ist, dann gewöhnlich. Für die Errichtung des Anbaus für die verschiedensten Veranstaltungen und Feste wurden nur besondere Baustoffe verwendet. Zum einen sollte das Gebäude ökologisch entstehen, zum anderen sollten möglichst vielen Baustoffe mit einer gewissen Geschichte verwandt werden.

So wurden die Wände mit Lehm aus der Region gebaut und mit Bruchsteinen verkleidet, die aus dem Elbtal rund um Meißen stammen. Im Innenraum wurden mächtige Balken verwandt, die bei der Sanierung der Roten Schule sichergestellt wurden. Für den künftigen Boden des Veranstaltungshauses haben Winzer und Bewohner des Elbtals seit Monaten Tausende leere Weinflaschen gesammelt und beim federführen Verein, dem Hahnemannzentrum, abgegeben. »Wir werden damit eine besonders nachhaltige, ökologische und heimatverbundene Wärmedämmung von unten erreichen«, versichert Initiator Helge Landmann.

Bereits 2016 wurde das Projekt begonnen und soll in den kommenden Monaten beendet werden. Für den »Endspurt« benötigt der Verein jetzt noch mal die Hilfe vieler Unterstützer. »Die Finanzierung für den Neubau stand zwar auf festen Füßen, aber bei einem Bau mit vielen wiederverwendeten Materialien, ökologischen Baustoffen und traditionellen Bauverfahren kann schnell eine Nachkalkulation nötig werden«, erklärt Helge Landmann. Jetzt sollen bis zum 20. Dezember insgesamt 25.000 Euro über eine Crowdfunding-Aktion gesammelt werden. Das neue Veranstaltungshaus fügt sich perfekt ins Areal ein und wird eine Bereicherung an Meißens Ortseingang werden. Es soll ein offener Treffpunkt in der traditionsreichen Klosteranlage werden.

