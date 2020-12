WeiÃŸwasser verlegt RÃ¼ckkehrertag ins Internet

All Students Know the Golden Rule: see this here is Easy and Affordable for Everyone. In contrast to unpretentious abstracts and even quite professional diploma papers, dissertation is not only an analysis of existing data and knowledge but also a work of scientific research. Bereits drei Mal veranstaltete die Stadtverwaltung Weißwasser den Rückkehrertag. Im Dezember 2019 kamen 180 Besucher, um sich bei den 24 teilnehmenden Unternehmen nach offenen Arbeits- und Ausbildungsplätzen zu informieren. Trotz Corona soll der Rückkehrertag auch 2020 nicht ausfallen. Deswegen hat ihn die Stadtverwaltung kurzerhand ins Netz verlegt.

Der Zugang zur Webplattform des virtuellen Rückkehrertages Weißwasser ist bereits freigeschaltet. Für Firmen besteht nun unter www.wswscout.de die Möglichkeit, ein eigenes Unternehmensprofil zu erstellen sowie Stellen- und Ausbildungsangebote einzufügen. Interessenten können sich über die Website über Jobs, Firmen und Ausbildungsangebote mittels Suchfunktionen informieren.

Oberbürgermeister Torsten Pötzsch: „Der Rückkehrertag in Weißwasser hat sich zu einem wichtigen Format in der Glasmacherstadt entwickelt, um potenziellen Rückkehrern, Zuzüglern und Berufspendlern neue Perspektiven zu schaffen." Die Corona-Krise erschwert gerade das Netzwerken im analogen Raum - dank der technischen Möglichkeiten wird der Rückkehrertag 2.0 möglich. Wirtschaftsförderer Thorsten Rennhak von der Stadtverwaltung und Citymanager Frank Lublow haben die Herausforderung gerne angenommen. „Unser Ziel war es, im virtuellen Raum einen informativen Austausch zu ermöglichen, der weit über eine Infoseite hinaus geht", so Thorsten Rennhak.

Die neue Seite ermöglicht deshalb auch, dass Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Auszubildende in den direkten Austausch treten. Die Stadt stellt den Firmen kostenlos die Plattform zur Verfügung, gefüllt wird die Seite von den Machern vor Ort. Citymanager Frank Lublow beschreibt die Projektziele so: „Das Angebot muss kostenlos und qualitativ hochwertig sein - zugleich ist es wichtig, dass die Bedienbarkeit einfach und der Mehrwert groß ist." Statt einer Betriebsanleitung und langen Erläuterungen ist die Seite selbsterklärend aufgebaut. Als Beispielanzeige ist das Profil der Stadtverwaltung Weißwasser angelegt. Die Firmendaten können jederzeit durch die Unternehmen bearbeitet und ergänzt werden. Bis zum 10. Januar 2021 werden die Profile und Anzeigen sichtbar sein, danach schließt das WSWScout-Team die Zugänge und die Daten werden wieder gelöscht. Fragen, Ergänzungen und Hinweise können per E-Mail an info@weisswasser.city gerichtet werden.