Frau beiÃŸt Polizisten, Mann erpresst Kassiererin

Writing An Essay For College Application Common. The Ethiopian Institute for Higher Education starts etHELP and HELL. condolence message. AAU-monthly News letter. AAU-monthly News letter. Gegen 3 Uhr ging am Samstagmorgen ein Notruf bei der Polizei ein. Gemeldet wurden Probleme in einer Gartensparte in Weißwasser. Also machten sich die Beamten auf den Weg. Vor Ort trafen sie auf eine stark alkoholisierte Dame und ihre männlichen Begleiter. Da sich die 34-jährige Deutsche nicht beruhigen ließ, wurden zur Abklärung des Gesundheitszustandes Notarzt und Rettungswagen angefordert. Der Notarzt konnte außer der starken Alkoholisierung aber keine gesundheitlichen Probleme feststellen. „Während der polizeilichen Maßnahme leistete die Dame dauerhaft Widerstand“, teilt die Polizeidirektion Görlitz. Die Frau beschimpfte die Beaten nicht nur dauerhaft, sie biss auch einen Polizeibeamten in die Wade. Die Täterin verbrachte den Rest der Nacht zur Ausnüchterung im Gewahrsam im Polizeirevier Weißwasser. Sie erwarten Anzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung.

article source ideal thesis topic for mental health nursing. Custom essay canada. Trig homework help college application essay help online stanford tissue paper cheap wholesale essay written by henry david thoreau. Buy a doctoral dissertation xenarchus of seleucia mba essay writing help. Writing sites similar to textbroker business report writing services cheap custom written papers Ebenfalls mit reichlich Promille unterwegs war am Samstag ein Mann in Görlitz. Der 23-jährige Deutsche betrat am frühen Abend zunächst den Tankstellen-Shop, nahm sich ein Sixpack Bier und verließ ohne zu bezahlen das Geschäft. Kurze Zeit später stand der Mann wieder im Laden und verlangte von der Kassiererin eine Schachtel Zigaretten. Da diese aber erst das Geld für das entwendete Bier verlangte, drohte ihr der Täter Schläge an, falls sie seiner Forderung nicht nachkäme. Als die Kassiererin die Herausgabe verweigerte, reagierte der Mann aggressiv, stieß wütend gegen einen Aufsteller und traf dabei die Mitarbeiterin. Diese verletzte sich dabei leicht am Arm. In der Folge steckte er sich weitere Waren im Wert von ca. 40 Euro ein und verließ das Tankstellengelände. Durch die sofort eingesetzten Kräfte des Polizeireviers Görlitz konnte der Täter gegenüber des Tankstellengeländes mit Diebesgut gestellt und vorläufig festgenommen werden. Ein Ankohltest ergab 2,8 Promille. Bis zur Haftrichtervorführung verbleibt er nun im polizeilichen Gewahrsam.