Tierparkfest mit Flohmarkt

Frauenpower: Wenn Mädels durch die Stadt laufen

Dresden. Alles neu macht… der REWE Frauenlauf Dresden. Der läuferische Jahreshöhepunkt für laufbegeisterte Frauen startet am 15. September zum sechsten Mal. Die Nachfrage ist so groß wie nie: Rund 2.100 Frauen haben sich bislang angemeldet, mehr als 2017. Das Teilnehmerinnenlimit liegt bei 2.500. Rot dominiert und Herz ist Trumpf Der Frauenlauf, der 2013 von der Laufszene Events GmbH »erfunden« wurde, bietet in diesem Jahr etliche Neuigkeiten. Erstmals wird es in diesem Jahr eine Finisher-Medaille geben, über deren Form und Farbe die Läuferinnen im Internet abstimmen konnten. Gewonnen hat, man(n) hätte es sich denken können: das Herz. Neu ist zudem der Namensgeber: REWE, bestens bekannt von der Team Challenge mit ihren 20.000 Teilnehmern, hat das Titelsponsoring übernommen – und auch ein neues Design für die Laufshirts mitgebracht, diesmal wieder im klassischen Rot. Neu ist auch, dass es die Startunterlagen diesmal zentrumsnah bei SportScheck in der Altmarkt Galerie gibt. Tolle Strecke, Spaß und Prosecco am Ziel Was unverändert bleibt: der Spaß an der Bewegung auf einer tollen Laufstrecke. Start und Ziel sind am Terrassenufer in Höhe Semperoper, die Strecke führt vom Theaterplatz über das Terrassenufer zur Albertbrücke, von dort geht es auf der Neustädter Elbseite vorbei am Rosengarten wieder ans Elbufer zurück. Gestartet wird 15.30 Uhr (5km) und 17 Uhr (10km). Mehr auf: www.frauenlauf-dresden.de Alles neu macht… der REWE Frauenlauf Dresden. Der läuferische Jahreshöhepunkt für laufbegeisterte Frauen startet am 15. September zum sechsten Mal. Die Nachfrage ist so groß wie nie: Rund 2.100 Frauen haben sich bislang angemeldet, mehr als 2017. Das…

