SpielstÃ¤ttenwechsel beim Mandaujazz Open-Air

Es ist eine schwierige Entscheidung, die von den Veranstaltern Hillersche Villa und Lausitz Festival nun getroffen wurde. Das Festival am 28. Und 29. August wird in das trockene und warme Kronenkino verlegt. „Es ist sehr bedauerlich, dass uns das Wetter so einen Streich spielt und die vielen Monate der Vorbereitung nun umgeplant werden müssen.“ Das Festival findet statt, nur der Rahmen fällt etwas kleiner aus, denn in das Kronenkino dürfen aufgrund der Hygieneauflagen nur 100 Gäste eintreten. „Dennoch sind im Vorverkauf noch Karten direkt an den Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse erhältlich“ so der Festivalleiter des Mandaujazz Steffen Tempel.

Das Programm am Samstag ändert sich nun aufgrund der neuen Bedingungen etwas und beginnt erst um 17 Uhr! Zu Gast sind die Bands TROJKA (17 Uhr), die kammermusikalisch in der Anlage, Elemente aus Weltmusik, Polka, Klezmer, selbst Rock und Klassik zu einem mannigfaltig tönenden, immer wieder überraschenden und effektvollen Klangmosaik verschmelzen.

Die Jazz-Legende Laco Deczi (19.30 Uhr), der von der Witwe Louis Armstrongs dessen begehrtes Trompetenmundstück erhielt wird damit den Hauch Louis Armstrongs im Kronenkino verbreiten. Mit seiner Band Celula aus New York zelebriert Deczi meisterhafte Spielkunst, fetzigen Latin-Rockjazz gepaart mit kräftigen Rhythmen.

DIKANDA (21.30 Uhr) Die Band aus Stettin ist rund um die Welt preisgekürt und garantiert eine emotionale Reise du voller Energie und außergewöhnlichem Charisma. Inspiriert von ethnischer Musik aus Israel, Kurdistan, Weißrussland und Indien, vor allem aber getragen von den Sounds des Balkans und der Roma verwandeln Dikanda traditionellen Folk zum zeitgenössichen Partyevent!

Am Sonntag, den 29. August, 11 Uhr, lassen die Oldboys Dixieland des Mississippi-Deltas im Foyer des Kronenkinos aufleben. Mit ihrem unverwechselbaren Stil bekannter und ausgefallener New Orleans Klassiker spielen sich die sechs Oldboys aus Decín mit purer Vitalität in die Herzen ihrer Fans. Die Initiative Freundeskreis KulturHerzStadt Zittau lädt dazu ab 11 Uhr zum 3***Brunch ein.

Den musikalischen Abschluss des Wochenendes kürt das Tingvall Trio, das mit drei ECHOS und sechs Jazz Awards aufwartet und vom Otto Hejnic Trio im Vorprogramm umrahmt ist. Beginn ist 18 Uhr! Dieser Abend findet im Rahmen des Lausitz Festival statt.

Das Festivalprogramm des Mandaujazz geht dann im Herbst vom 1. vis 23. Oktober weiter.