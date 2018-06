SAMS-Markt fällt aus

Motorrad-Biathlon in Krauschwitz

Krauschwitz. In Krauschwitz findet am 9. Juni auf dem Gelände der Motorsportanlage der 5. Oberlausitzpokal im Motorrad-Biathlon statt. Der MSC Krauschwitz erwartet rund 150 Starter in neun verschiedenen Alters- und Hubraumklassen aus Sachsen, Thüringen und Berlin/Brandenburg. Der erste Start beginnt um 9 Uhr und mit der Siegerehrung endet der Veranstaltungstag um 17 Uhr. Neben zwei Serienklassen bis 150 cm³, Senioren und Junioren, starten gegen Mittag auch die Jüngsten ab 6 Jahren mit ihren kleinen Sportmotorrädern ihre Rennen. Am Nachmittag treten dann die großen Klassen an den Vorstart, um jeweils die beste Fahrzeit zu erzielen. Die Teilnehmer erwartet ein komplett sanierter Rundkurs mit 2,6 km Länge mit schwierigen Teilabschnitten. Dieser muss bis zum Ende mehrere Runden durchfahren werden. Neben einer Startprüfung und dem Ergebnis einer Schießprüfung mit Lasergewehren fließen diese Resultate in die Gesamtfahrzeit ein. Die teilnehmenden Fahrer erhalten neben den heiß begehrten Oberlausitzpokal auch wichtige Punkte für ihre Meisterschaftswertung in der jeweiligen Landesgruppe. Die Veranstaltung wird mit Unterstützung der Stadtwerke Weißwasser, der Veolia GmbH und 24 MX ausgetragen. Der Eintritt zur Veranstaltung ist für die Zuschauer frei. Weiter Infos erhalten Sie auch unter www.msc-krauschwitz.de