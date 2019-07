Ring On Feier 2019: Zittaus Stadtring wird wieder strahlen

Das Licht ist ein fester Bestandteil des Ring On Feier. Viele Lichtinstallationen und Feuershows verleihen der Stadt im Rahmen der Veranstaltung eine besondere Atmosphäre. In diesem Jahr wird dem Licht das Wasser zur Seite gestellt. Neben Althergebrachtem können sich die Besucher am 10. August ab 18 Uhr auf Lichtinstallationen mit sphärischen Wasserwelten und viele Details mit Bezug zum Wasser freuen.

Dazu zählt auch der Regenschirmhimmel, den der Verein »Tradition und Zukunft Zittau« (TuZZ) organisiert. Die passenden Schirme dafür, die vor einiger Zeit schon bei einer Installation an der Johanniskirche zum Einsatz kamen, stellt die Stadt zur Verfügung. Sie werden jeweils mit einem Lichternetz versehen. So sollen die Elemente Licht und Wasser miteinander verbunden werden. Zu finden ist der Regenschirmhimmel hinter der Feuerwehr an der Ludwigstraße. Das Besondere hierbei ist, dass sich die Bürger durch Spenden daran beteiligen können (siehe Extrakasten) und so selbst bestimmen, wie groß und bunt dieses Highlight am Veranstaltungsabend wird.

Zur besonderen Atmosphäre werden auch eine Vielzahl übergroßer Laternen beitragen. Die wurden vom Kreativteam um Carola Wolf gebastelt und von Schülern des Christian-Weise-Gymnasiums bemalt. Zum Ring On Feier werden die Laternen in den Grünflächen entlang des Heinrich-Heine-Platzes für einen besonderen Hingucker sorgen.

Klosterplatz wird einer der Hauptveranstaltungsplätze

Natürlich soll der Stadtring am 10. August nicht nur schön aussehen. Geboten wird wieder eine bunte Mischung aus Kunst, Kultur und Kulinarischem. Wer einen Blick in das Programm wirft (zu finden auf www.ringonfeier.de), der erkennt, dass dieses Jahr erstmals auch ein kleiner Teil der Innenstadt bespielt wird. Neben einer Installation in der Sparkasse führt der Weg auch entlang der Oberen Neustadt zum Klosterplatz. Dieser wird zu einem der Hauptveranstaltungsplätze, da dort genug Raum ist und viele Gebäude optisch einbezogen werden können. Das Motto lautet »die größte Tanzfläche der Oberlausitz«. Auf der Bühne am Klosterplatz werden mehrere Bands spielen und LED- & Feuershows stattfinden.

Mit einer dieser Shows wird das Spektakel aus um 23.40 Uhr auch ausklingen. Das bedeutet jedoch nicht, dass um diese Uhrzeit alle am Klosterplatz sein müssen, da das komplette Programm entlang des Rings bis Mitternacht läuft. Auch das Teilstück des Rings am Kiesowweg wird wieder bespielt, da es jedoch in Sachen Platz einen Engpass darstellte, gibt es dieses Jahr die beschriebene Alternative.

Ein insbesondere für die Kleinen interessanter Programmpunkt ist der Lampionumzug. Er startet um 20.30 Uhr am Haberkornplatz an der Post und führt bis zur Breite Straße, der Hauptbühne des TuZZ. »Auch das Lampionbasteln mit dem vbff e.V. im Vorfeld legen wir unseren kleinen Gästen ans Herz«, sagt Stefanie Kast vom TuZZ. Begleitet wird der Umzug dann von Livemusik (Swing) und der Stelzentanz-Gruppe Hochkant. Die bereits 2017 sehr positiv aufgenommene Gruppe Hochkant wird den Abend wieder begleiten und gleich mehrmals entlang des Rings auftreten. Neben dem reinen Stelzentanz werden sie diesmal auch eine LED- & Feuershow vorführen.

Spenden für den Regenschirmhimmel