Neues Angebot am Carolus: Unfallchirurg bietet Sprechstunde

Das Medizinische Versorgungszentrum am Malteser Krankenhaus St. Carolus erweitert ab sofort seine chirurgischen Sprechstunden um einen unfallchirurgischen Schwerpunkt. Andreas Backert übernimmt gemeinsam mit Christine Krause und Dipl. Med. Ina Mehnert die Versorgung von Verletzungen an Knochen, Gelenken und Weichteilen. Die Weiterbehandlung von Knochenbrüchen und anderen chirurgischen Behandlungen kann nun effizienter gestaltet werden. Auch kleinere Operationen, z.B. die Behandlung des Karpaltunnelsyndroms, Hand- oder Fußchirurgische Eingriffe oder Metallentfernungen, werden nun ambulant im MVZ operiert. Im Speziellen können sich Patienten zur Behandlung symptomatischer Rückenleiden bei Unfallchirurg Andreas Backert im Malteser MVZ vorstellen. Der Görlitzer arbeitet bereits seit 2020 im Malteser St. Carolus Krankenhaus. Termine können ab sofort im MVZ vereinbart werden. Für Notfälle ist die St. Carolus-Notfallambulanz täglich Non-Stopp geöffnet.

