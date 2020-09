Neuer Pfarrer für die Gemeinde zum "Heiligen Wenzel"

Am 27. September wird der neue katholische Pfarrer von Görlitz, Roland Elsner, in der Pfarrkirche Heilig Kreuz in die Pfarrei eingeführt. Er ist dann Pfarrer von über 7.200 Menschen, die zur Pfarrgemeinde Heiliger Wenzel gehören. Elsner übernahm die Pfarrstelle von Norbert Joklitschke, der nach Niesky wechselte. Der Wechsel wurde nötig, weil Norbert Joklitschke in den vergangenen Jahren mit einer schweren Krankheit kämpfte, was an seinen Kräften zehrte. Deswegen wurde er in eine kleinere Pfarrei versetzt.

Sein Nachfolger Roland Elsner wurde 1969 in Ratibor geboren, studierte in Warschau, Münster und im Priesterseminar Erfurt Theologie und wurde 2001 in Görlitz zum Priester geweiht. Es folgten Kaplanstellen in Hoyerswerda und Wittichenau. Anschließend war Elsner Diözesanjugendseelsorger im Bistum Görlitz und Studentenpfarrer an der BTU Cottbus. 2013 wurde Roland Elsner Pfarrer in Forst, wechselte 2015 nach Spremberg.