Kaiserschmarrn vom Kaiser Olli

Er hat sein Handwerk gelernt und lange als Eventkoch gearbeitet, jetzt macht sich Oliver Kleinschmidt selbstständig. Sein Plan: Mit einem Foodtruck mehr kulinarische Abwechslung nach Görlitz bringen. Ab 4. Mai wird „Kaiser Olli" an verschiedenen Standorten (siehe Extrakasten) bayrisches und österreichisches Essen anbieten. Warum gerade diese Küche? Bei Burger, Döner und gebratenen Nudeln ist das Angebot schon reichhaltig. Es sollte etwas Anderes her. Und weil der gebürtige Chemnitzer das Kochen im Süden Deutschlands gelernt hat, schlägt sein Kochherz für Grießnockerlsuppe, Semmelknödel und Kaiserschmarrn. Letzteres hat auch bei der Namensgebung eine Rolle gespielt. Weil er für Freunde und Familie regelmäßig Kaiserschmarrn kochte, bekam er irgendwann scherzhaft den Namen Kaiser Olli verpasst.

Bevor es losgehen konnte, stand die Suche nach dem passenden Fahrzeug. „Ich hatte ursprünglich die Idee, einen Foodtruck zu mieten", erzählt Oliver Kleinschmidt. Doch das passte nicht, war zu teuer. „Im März habe ich dann in Polen ein passendes Auto entdeckt und gekauft." Das war schon zum Foodtruck umgebaut. Es genügten also ein paar kleinere Anpassung. Neue Plexiglasscheiben, eine Herdplatte und neue Schiebetüren mussten eingebaut werden. Fertig. Zum Start im Mai wird der 34-Jährige Käsespätzle und einen Frühlingssalat servieren. Er setzt dabei auf Nachhaltigkeit. Die Verpackungen zum Mitnehmen sind aus Pappe, das Einwegbesteck aus Holz oder recycelbarem Plastik.

Natürlich werden die angebotenen Gerichte variieren. Kaiserschmarrn-Fans sollen also auch auf ihre Kosten kommen. Was angeboten wird, kann man online auf www.kaiserolli.com in Erfahrung bringen. Für Feiern buchen lässt sich der Foodtruck auch. Wer für Hochzeit, Geburtstag oder Firmenfeier ein besonderes Cateringangebot sucht, kann sich über das Kontaktformular auf der Website melden und bekommt dann ein Angebot für die Feierlichkeit erstellt.

Wann & Wo

Die Standorte werden in den ersten Wochen gleichbleiben. Zu finden ist Kaiser Olli ab 4. Mai