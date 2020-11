Gestohlene Turbine: 1000 Euro Belohnung ausgelobt

Buy high quality assignments from the leading click here service at cheap prices. We write custom assignment by following your instructions Die Polizei sucht weiterhin Zeugen zur Aufklärung eines Diebstahls eines MIG-Flugzeugtriebwerks. Die Soko Argus hat jetzt 1.000 Euro Belohnung für Hinweise ausgelobt, die zur Überführung der Täter und zum Auffinden des Diebesgutes beitragen. In der Zeit vom 1. August bis 20. Oktober haben Unbekannte aus einer Garage im Görlitzer Ortsteil Tauchritz eine historische Flugzeugturbine gestohlen.

Der geschädigte Verein wollte das MIG-Flugzeugtriebwerk aus DDR-Zeiten als Ausstellungsstück aufbereiten. Die Turbine hatte ein Gewicht von rund einer Tonne, was auf einen aufwendigen Transport schließen lässt. Die Täter entwendeten das Flugzeugteil ohne Gestell und ohne ursprüngliche Rohrverlängerung.

Hilfreiche Informationen nehmen die Kriminalisten unter der Rufnummer 03581/468100 sowie der E-Mail-Adresse soko.argus@polizei.sachsen.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.