Lausitzer Füchse sind heiß auf die Playoffs

Am 15. März starten die Füchse mit einem Auswärtsspiel in das Playoff-Viertelfinale gegen den ESV Kaufbeuren. Ist das nun ein gutes Omen oder eher trügerisch, dass sie auf einen Gegner treffen, den die Blau-Gelben in der Hauptrunde schon drei Mal bezwingen konnte? Das dürfte ab jetzt völlig egal sein, denn die Karten werden neu gemischt und es zählt nur noch Sieg oder Niederlage. Am besten natürlich Siege. Und von denen möglichst vier hintereinander, denn nur für den Sieger der „Best of Seven" Serie geht es im Halbfinale weiter.

Für dieses Viertelfinale werden die Füchse in neuen, extra für die Playoffs angefertigten, Trikots auflaufen. Darauf wird das Playoff-Logo der Weißwasseraner zu sehen sein. Wie es dann in Natura aussieht, zeigt die Mannschaft erst, wenn die Spiele beginnen.

Die Trikots der Hauptrunde gehen noch in dieser Woche in die Versteigerung bei Ebay. In diesem Jahr werden die gelben Auswärtstrikots und die Traditionstrikots (jeweils Original-Trikots), die vier Mal im Einsatz waren, versteigert. Nach der Saison werden dann auch die Playoff-Trikots und die Warm-Up Trikots bei Ebay angeboten.

Schon jetzt kann man aber im Fanshop Hockeyfuchs Lausitz die Fan-Edition-Trikots für die Playoffs erwerben. Natürlich gibt es noch weitere interessante und tolle Playoff-Artikel.

Der Kartenverkauf für die zwei Heimspiele am 17. und 24. März ist sehr gut angelaufen. Bereits einige Stunden nach Verkaufsbeginn waren die Sitzplätze für beide Spiele vergriffen. Wer sich sein Ticket noch sichern möchte, sollte also nicht zu lange warten, denn die Nachfrage ist sehr groß. (pm)

Alle Spieltermine der Serie "Best of Seven" auf einen Blick:

Playoff-Viertelfinal-Spiel 1 – 15. März, 19.30 Uhr – Kaufbeuren

Playoff-Viertelfinal-Spiel 2 – 17. März, 17 Uhr – Weißwasser

Playoff-Viertelfinal-Spiel 3 – 22. März, 19.30 Uhr – Kaufbeuren

Playoff-Viertelfinal-Spiel 4 – 24. März, 17 Uhr – Weißwasser

Playoff-Viertelfinal-Spiel 5 – 26. März, 19.30 Uhr – Kaufbeuren (wenn nötig)

Playoff-Viertelfinal-Spiel 6 – 29. März, 19.30 Uhr – Weißwasser (wenn nötig)

Playoff-Viertelfinal-Spiel 7 – 31. März, 18.30 Uhr – Kaufbeuren (wenn nötig)