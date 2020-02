Ein Blick in die Fenster der Filmstadt

Zur Enthüllung war sogar Besuch aus England da. Ein Blogger-Team von der Insel berichtet aktuell über Görlitz und ließ sich den Start des neuen Projekts der Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH (EGZ) nicht entgehen. Gemeinsam mit Oberbürgermeister Octavian Ursu stellte EGZ-Geschäftsführerin Andrea Behr am Freitag (28. Februar) den Walk of Görliwood vor. Hinter dem an den berühmten Walk of Fame angelehnten Namen steckt eine Idee, die Görlitz als Filmstadt sichtbar machen soll. In verschiedenen Schaufenstern der Stadt kann man die Filmgeschichte der Neißestadt sehen.

Zum Start sind fünf dieser Fenster bespielt. Vier am Braunen Hirsch und ein weiteres am Europahaus. Sie haben beispielsweise den Film The Grand Budapest Hotel, Wolfsland und die Görlitzer Oscarfilme zum Thema. „Allein die Genehmigungen in Amerika zu beantragen, war sehr aufwendig“, erzählt Andrea Behr. So sei die Genehmigung für das Foto von Schauspielerin Saoirse Ronan aus The Grand Budapest Hotel erst am Morgen der Enthüllung des neuen Walk of Görliwood eingetroffen.

In Zukunft sollen weitere Filmschaufenster in der Stadt entstehen, so das Bewohner und Touristen dann auf eine Filmentdeckungstour durch Görlitz gehen können. Wo genau die weiteren Fenster geplant sind, wollte Andrea Behr bei der Premiere allerdings noch nicht verraten.