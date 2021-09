Dein Lied fÃ¼r den Landkreis GÃ¶rlitz

Topics For Research Paper In Economics wholesalers essay service learning project buy essay club wholesalers. Coursework writing help uk times homework help college essay online cheap college essay online write the assignment for me law dissertation writing service uk. Resume writing services atlanta academic writing service australia help to write my cv. Custom essay service toronto. Can you buy a college essay In diesem Jahr entstanden sechs Lieder über das Unbezahlbarland. Künstler aus dem Landkreis Görlitz haben den Charme unserer Heimat in Noten gegossen und ihre ganz individuelle Sichtweise in Versen verpackt (WochenKurier berichtete). Wer die Songs noch nicht kennt, kann auf www.unbezahlbar.land reinhören.

Jetzt sind die Bewohnerinnen und Bewohner des Landkreises gefragt. Sie können sich kreativ austoben und ihre ganz eigene Version des Unbezahlbarland-Liedes erstellen. So kann zu den vorhandenen Liedern eine Choreografie erarbeitet und der Tanz dann als Video eingeschickt werden. Aus den vorhandenen Liedern können auch Coverversionen entstehen und natürlich ist es auch möglich, komplett neue Lieder zu produzieren und einzureichen, die sich dem Unbezahlbarland und dem Landkreis Görlitz widmen.

Alle eingereichten Beiträge werden über die Social-Media-Kanäle und die Internetseite der Kampagne veröffntlicht. Im November können dann alle Clips bewertet werden. Die Teilnehmenden mit den meisten Punkten gewinnen Gutscheine für Erlebnisangebote im Landkreis Görlitz, beispielsweise für den Trixi-Park, Neiße Tours, Wake and Beach Halbendorf oder die Kulturinsel Einsiedel.

Hintergrund:

Im November 2020 wurde im Landkreisjournal über die Imagekampagne „Unbezahlbarland“ des Landkreises Görlitz berichtet. In dem Artikel war zu lesen, dass ein Lied zum Unbezahlbarland entstehen soll. Daraufhin haben sich Musiker (Amateure und Profis) gemeldet, die daran mitwirken wollten. Auf diese Weise sind sechs sehr unterschiedliche Lieder entstanden, die auf der Internetseite der Imagekampagne Unbezahlbarland angehört werden können. Mit der nun beginnenden Mitmachaktion sollen die Menschen im Landkreis Görlitz zu einer aktiven Auseinandersetzung mit den unbezahlbaren Vorteilen unserer Region motiviert werden. Auf diese Weise soll der Bekanntheitsgrad der Marke Unbezahlbarland im Landkreis Görlitz weiter erhöht werden. Die Imagekampagne „Unbezahlbarland“ ist ein Projekt der regionalen Fachkräfteallianz des Landkreises Görlitz, das durch die Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH im Auftrag des Landkreises Görlitz umgesetzt wird. mitfinanziert mit Steuermitteln auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtags beschlossenen Haushaltes.