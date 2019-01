Beziehungsdrama: 28-Jähriger sticht auf Lebensgefährtin ein

Die Tat geschah am späten Freitagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus in Waldhufen in der Wohnung der Frau. Offenbar wollte sie sich von dem Tatverdächtigen trennen. Die beiden gerieten in Streit, in dessen Verlauf der Mann aus Pakistan die 53-Jährige mit einem scharfen Gegenstand angriff und verletzte. Anschließend schnappte sich der 28-Jährige, der als Asylsuchender geduldet ist, die Geldbörse der Frau und floh. Nachbarn hörten Hilferufe und fanden das Opfer schwerverletzt in ihrer Wohnung.

Die alarmierte Polizei konnte den Tatverdächtigen kurze Zeit später in der Nähe der Ortschaft festnehmen. Er wurde noch in der Nacht vernommen. Der 28-Jährige äußerte sich allerdings bislang nicht zu der Tat. Er lebt seit sechs Jahren in Deutschland und ist vorbestraft. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Geschehens sowie zum Motiv des Mannes dauern an.

Sanitäter versorgten die schwer verletzte Frau. Sie war ansprechbar und wurde noch am Freitagabend in einem Görlitzer Krankenhaus operiert. Sie befindet sich den Aussagen der Ärzte nach nicht mehr in Lebensgefahr und konnte bereits von Ermittlern der Kriminalpolizei befragt werden.

Am Samstagnachmittag hat ein Haftrichter am Görlitzer Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Görlitz Haftbefehl gegen den 28-jährigen Mann erlassen. Kriminaltechniker und uniformierte Beamte suchten am Samstag im Umfeld des Tatortes nach weiteren Spuren sowie dem Tatmittel.

Auf Grundlage der bisher ermittelten Fakten lautet der Tatvorwurf auf versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in Verbindung mit Diebstahl. Der dringend Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.