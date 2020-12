Besserer Brandschutz fÃ¼r den Tunnel

How To Write A Essay For A Scholarship - Stop getting unsatisfactory grades with these custom term paper advice Dissertations, essays & academic papers of highest quality. Das sächsische Kabinett hat am 15. Dezember einer Einzelprojektförderung in Höhe von 2,5 Mio. Euro zugestimmt. Mit dem Geld sollen Spezialfeuerwehrfahrzeuge angeschafft und eine neue Feuerwache im Landkreis Görlitz gebaut werden. Ziel ist insbesondere der Verbesserung der Brandschutzmaßnahmen für den Tunnel Königshainer Berge.

»Innerhalb Europas ist die A4 eine wichtige Lebensader, denn sie sichert als Ost-West-Achse den Personen- und Güterverkehr zwischen Deutschland und Polen und Sachsen und Niederschlesien. Die verbesserten Brandschutzmaßnahmen lassen bei zukünftigen Sanierungs- und Wartungsarbeiten im Tunnel einen Gegenverkehr in einer einzigen Tunnelröhre zu. Damit soll insbesondere der Umleitungsverkehr durch kleine Gemeinden vermieden und die Anwohner entlastet werden«, so Verkehrsminister Martin Dulig. Die regelmäßig notwendigen Wartungsarbeiten im Tunnel führten in den vergangenen Jahren häufig zu außerordentlichen Stauerscheinungen. Betroffene Gemeinden an den Umleitungsstrecken waren nur im Stop-and-go-Verkehr erreichbar. Schwertransporte blockierten häufig viel zu schmale Ortsdurchfahrten im Nebennetz.

In den Jahren 2023 und 2024 sind am Tunnel Königshainer Berge umfangreiche Sanierungsarbeiten notwendig. Die jetzt beschlossene Verbesserung des Brandschutzes soll es ermöglichen, den Gegenverkehr dann durch eine gemeinsame Tunnelröhre verlaufen zu lassen, so das Umleitungen durch die umliegenden Ortschaften möglichst vermieden werden können.

Dafür sind jedoch sowohl im Vorfeld als auch während der Baumaßnahmen besondere Brandschutzmaßnahmen notwendig, für die grundsätzlich der Landkreis Görlitz zuständig ist. Zur Absicherung der Verkehrsführung während der Bauarbeiten sind Vor-Ort-Einsatzkräfte erforderlich, die im Ernstfall schnellstmöglich eine Brandausbreitung verhindern können. Mit den zusätzlichen Mitteln aus der Einzelprojektförderung soll der Landkreis Görlitz daher die Spezialfeuerwehrfahrzeuge beschaffen und eine Feuerwache einrichten. Feuerwache und Fahrzeuge können auch nach Abschluss der Sanierungsarbeiten nachhaltig im Landkreis weiter genutzt werden.