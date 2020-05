Toeplerpark: Rasenfläche wird Bienenparadies

Gefährliche Raupen wieder da

Sachsen. Sie sind rund vier Zentimeter groß, stark behaart und leben gesellig: Eichenprozessionsspinner. Doch Achtung: Mit dem kleinen nachtaktiven Schmetterling ist nicht zu spaßen, im Gegenteil, er kann höchst gefährlich werden. Eine Berührung der bis zu 50 Zentimeter großen Gespinste und der Brennhaare der Larven kann zu starken Hautausschlägen und allergischen Reaktionen führen. Das wärmeliebende Tier ist bereits wieder auf dem Vormarsch, wie der erste Befall auf einer Eiche an einem Feldrand in Schönborn und an zahlreichen Eichenbäumen auf einem Grundstück an der Stauffenbergallee in Dresden zeigen. Was tun bei Befall? Wer Gespinste entdeckt, sollte den Eigentümer der jeweiligen Fläche informieren. Er ist dafür verantwortlich, dass möglichst niemand mit den Raupen oder Gespinsten in Berührung kommt. Eigentümer können die Bereiche um befallene Bäume absperren oder den Befall bekämpfen. Befallene Bäume an öffentlichen Straßen, Wegen oder im öffentlichen Grün werden durch entsprechende Hinweisschilder versehen und gegebenenfalls entseucht. Die Entfernung der Gespinste erfolgt durch Fachfirmen. Allerdings: Es besteht keine Meldepflicht. Wer ist zuständig? Auf Waldflächen des kommunalen und privaten Waldbesitzes ist die untere Forstbehörde für die Forstaufsicht (§ 40 Sächsisches Waldgesetz) zuständig. Im Staatswald führt der jeweilige Forstbezirk des Staatsbetriebes Sachsenforst diese Aufgabe über seine Revierleiter aus. In Städten sollte man sich an die jeweiligen Rathäuser wenden. Der kleine Spinner Der Eichenprozessionsspinner ist ein nachtaktiver Schmetterling, der seine Eier im Juli und August in den oberen Kronenbereich der Eichen ablegt. In den Eiern entwickeln sich im Herbst bereits Eiräupchen, die im Ei überwintern. Der Schlupf der Eiräupchen beginnt mit dem Laubaustrieb im April und Mai. Die Raupen entwickeln sich in sechs Larvenstadien, wobei die letzten vier Stadien Brennhaare ausbilden. Ab dem fünften Larvenstadium legen sie die Gespinste am Stamm und in Astgabeln an, die als Ruheplatz dienen. Auf der Nahrungssuche bilden sie hintereinander gereiht eine „Prozession". Die Verpuppung der Raupen erfolgt in Kokons in einem Gespinst am Stamm ab Mitte Juni. Die Raupen des Eichenprozessionsspinners fressen Blätter der Eichenarten. Nur an einigen der in Dresden befallenen Bäumen sind schon geringe Schäden an den Kronen erkennbar. Ein Waldschutzproblem für die Eichen besteht derzeit nicht.